風神豪雨狂炸！雙北花蓮急撤991人 立霧、馬太鞍兩堰塞湖持續紅色警戒

受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，氣象署針對雙北、基隆、宜蘭等地發布大豪雨特報。中央災變中心下午指出，台灣北部及東北部地區已有顯著降雨，應變中心維持一級開設，並持續對馬太鞍、立霧溪兩處堰塞湖進行嚴密監控與應變。

中央災害應變中心今天下午召開花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案第45次暨花蓮立霧溪堰塞湖第4次工作會報。氣象署指出，風神颱風及東北季風共伴效應帶來連日降雨，已使北部、東北部山區土壤鬆軟，雙北、基隆市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣及新竹縣等7縣市被列為坡地災害高風險區。氣象署已針對雙北市及宜蘭縣發布大豪雨特報，桃園以北、宜蘭地區需嚴防長時間強降雨。

另外馬太鞍溪堰塞湖壩體、湖區及溢流狀況穩定，蓄水量已降至150萬噸，但因下游河道淤積嚴重仍維持紅色警戒，堤防加固工程及河道疏濬持續進行中。立霧溪堰塞湖壩高約40公尺，蓄水量約175萬噸，湖水已穩定從台8線靳珩隧道東口溢流，繞過土石堆積區回流至主河道，入流量與出流量漸趨平衡。目前進行24小時輪班監控，並已完成下游影響範圍內之疏散撤離作業。

為因應堰塞湖及豪雨，截至今天下午4時花蓮縣、台北市、新北市共撤離991人。其中花蓮縣秀林鄉針對立霧溪堰塞湖撤離873人。同時共開設3處收容所收容64人，安心住幫你付專案則安置253人。台8線中橫公路天祥至太魯閣路段已封閉。警方於光復市區及太魯閣周邊執行交通管制，並勸離圍觀民眾。

中央災害應變中心表示，經透過無人機觀測顯示，馬太鞍溪堰塞湖天然壩體、湖區及溢流水均無異狀，近20日蓄水量維持穩定。但考量下游河道土砂淤積嚴重仍需積極清疏、導流及防堵，故維持紅色警戒。

另外立霧溪堰塞湖經現地會勘後，已依據現場地勢高差確認風神颱風實際疏散範圍，並於下午4時發布第4報通報單給花蓮縣政府、秀林鄉公所等相關單位，同時透過電話方式再次與地方政府完成確認，以利執行疏散相關工作。 中央災害應變中心今天下午召開工作會報，2堰塞湖維持紅色警戒。記者黃子騰／翻攝 太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供

