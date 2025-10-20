花蓮災損報廢車可退稅！國稅局從寬認定、最高補助40萬元

為協助在2025年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中受損的車主，財政部北區國稅局表示，凡車輛因災毀損滅失或報廢受影響者，若原擬報廢或已購新車，仍可比照《貨物稅條例》規定，申請新車貨物稅退稅，該局將從寬認定、從優辦理，以保障受災戶權益。

依規定，報廢或出口符合條件的小客車、小貨車、小客貨兩用車及機車，若於報廢或出口前、後六個月內購買新車並完成領牌，可享貨物稅減徵優惠。汽車最高減徵5萬元、機車最高減徵4千元，適用期間自2021年1月8日起至2030年12月31日止。

至於大客車、大貨車及大型特種車報廢重購者，每輛新車最高可減徵貨物稅40萬元，適用期間自2017年8月18日起至2026年12月31日止。

針對此次花蓮災損，國稅局指出，若受災車主因車輛滅失無法提供行照或環保署回收聯單等文件，或因災前已購新車、車體遭沖毀無法報廢，或報廢作業延遲，申請退稅時皆可比照三大原則從優認定。

第一，適用對象為持有村里長、警察機關、鄉鎮市區公所或其他相關機關開立「因2025年9月23日花蓮堰塞湖溢流造成車輛毀損滅失」證明之車主；第二，如無法提供中古車行照影本，可改附監理機關相關文書，若無法提供環保署廢車回收聯單影本，得以上述災害損失證明替代；第三，報廢完成日可依2025年9月23日或實際報廢日擇優認定。

