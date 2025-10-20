花蓮光復災區水溝蓋遺失 警方未接獲報案加強巡邏

快訊

中央社／ 花蓮20日電

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創花蓮光復鄉，側溝和下水道清理完，但有不少水溝蓋遺失。鳳林警分局說，目前未接獲水溝蓋失竊報案，已加強巡邏巡視；其他竊案則有偷農機具、機車等案。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天提及，發現有水溝蓋、鐵板遺失，呼籲民眾多加留意，不要讓有心人士偷竊，「偷水溝蓋發天災財，最重可處無期徒刑」。

對此，花蓮縣警察局鳳林分局表示，近期災區清淤作業期間，巡查發現光復鄉林森路、光復商工及光復國中等周邊路段，部分水溝蓋因施工或志工協助清淤作業，暫時被開啟或移置路旁。這些地點多為災情較嚴重區域，初步研判可能因清理廢棄物、搬運土石或施工後未及時復原所致，尚無明確不法跡象。

為確保民眾安全，鳳林分局指出，責成各派出所增加夜間巡邏頻率，針對水溝蓋移置地點進行重點巡查，確保公共設施安全；要求施工單位於作業完工後立即復原水溝蓋；同步清查轄內回收場及資源回收業者，嚴防不肖人士趁機轉賣公有設施；透過村里長及守望相助隊，提醒民眾提高警覺，若發現可疑搬運行為，請立即通報警方。

另外，光復鄉多處住宅嚴重受損，部分民宅因洪水衝擊導致門戶洞開，治安隱患浮現。鳳林分局表示，針對光復鄉易生竊盜風險區域，如受損住宅周邊、鄉民安置處所、物資站及搶救施工機具等地段，實施高密度巡邏。

經統計，目前光復地區受理竊盜案件12件，破（尋）獲7件，其中多數發生於10月第一週，多數案件集中於深夜時段及凌晨，目前成功緝獲1名竊取農機具現行犯，已移送偵辦；所受理大型重機具案件已全數尋獲，機車竊盜案件還有1件未尋獲，仍追緝中，警方針對其他可疑跡象，調閱周邊監視器畫面，掌握相關犯嫌資料，追查不法源頭。

堰塞湖 花蓮

