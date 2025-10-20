快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

財部：花蓮洪災車主申請汰舊換新退稅 從優從寬辦理

中央社／ 台北20日電

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成上千戶受災，財政部北區國稅局今天說明，若民眾須申請車輛汰舊換新減徵退還貨物稅，但中古車遭毀損滅失，可於檢附證明文件後從優、從寬辦理。

財政部北區國稅局今天透過新聞稿表示，受災戶如因中古車遭毀損滅失，無法取得中古車行車執照或環保署廢機動車輛回收管制聯單影本等資料；災損前已購買新車，原計劃報廢中古車，因災損使中古車車體滅失；或者因災後重建而延遲報廢車籍等情形，可從優、從寬辦理。

財政部北區國稅局提醒，持有村里長、警察機關、鄉鎮市區公所或相關機關，開立因2025年9月23日花蓮堰塞湖溢流造成車輛毀損滅失證明的車主，可檢附中古車行車執照影本、環保署廢機動車輛回收管制聯單影本或廢機動車輛回收證明影本等證明，並申請退稅。

在報廢完成日認定方面，財政部北區國稅局說明，車主得以2025年9月23日或車籍報廢日，從優認定。

堰塞湖 花蓮 中古車 車主 災損

延伸閱讀

花蓮光復災後復原重建啟動 設9大組拚振興觀光

燕子口堰塞湖壩頂降挖屢遇險 維持紅色警戒

撤離演習85分 馬太鞍溪堰塞湖有望解除紅色警戒

【重磅快評】如果錯失時機，崩壩難免

相關新聞

風神豪雨狂炸！雙北花蓮急撤991人 立霧、馬太鞍兩堰塞湖持續紅色警戒

受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，氣象署針對雙北、基隆、宜蘭等地發布大豪雨特報。中央災變中心下午指出，台灣北部及東北...

花蓮災損報廢車可退稅！國稅局從寬認定、最高補助40萬元

為協助在2025年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件中受損的車主，財政部北區國稅局表示，凡車輛因災毀損滅失或報廢受影響...

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

為因應花蓮立霧溪堰塞湖及馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及風神颱風外圍環流共伴東北季風，造成北台灣降下豪大雨。中央災變中心今天上午...

燕子口堰塞湖滲流水位正常 台鐵：目前不會封閉北迴鐵路

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局花蓮工務段表示，不排除封閉台9線太魯閣大橋。與大橋平行的北回鐵路因高度比公路更...

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

花蓮光復鄉上月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流受災，經過半個月努力，市區約40公尺長的側溝完成清淤，沒想到近日卻傳出多處側溝蓋...

救災將滿月 中央協調所最慢22日退場 將成立9組推動重建工作

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流救災將邁入1個月，中央災害應變中心前進協調所最慢本月22日退場，總協調官季連成表示，未來轉型為「馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。