花蓮光復災後復原重建啟動 設9大組拚振興觀光

中央社／ 花蓮縣20日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情搶救進入下一個階段，中央前進協調所將轉型為災後重建協調會報，設置9大功能分組，由政務委員陳金德擔任執行秘書，幫助振興花蓮觀光。

馬太鞍溪堰塞湖中央災害應變中心今天召開「光復鄉災後復原專案中央前進協調所記者會」，說明下階段的工作狀況。

總協調官季連成表示，未來中央前進協調所將轉型為「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」，由行政院政委陳金德擔任執行秘書、行政院顧問李孟諺及東部聯合服務中心執行長洪宗楷擔任副執行秘書，下設9大功能分組。

9大功能分組，包括堰塞湖處置組、農業復建組、交通橋梁組、堤防復建及河川疏濬組、環境及公共設施復原組、協助收容安置組、家園復建組、校園重建組、產業及觀光振興組。其中產業及觀光振興組會協助地方政府辦理產業及觀光振興工作，如波段式振興聯合行銷、消費回饋與地方商家共榮，以及辦理旅宿相關振興工作等。

季連成表示，未來上述9大功能分組將各有1名專責人員進駐行政院東部聯合服務中心7樓，並由洪宗楷負責整合所有工作。

堰塞湖 花蓮

