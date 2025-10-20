立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

為因應花蓮立霧溪堰塞湖及馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及風神颱風外圍環流共伴東北季風，造成北台灣降下豪大雨。中央災變中心今天上午舉行工作會報，指揮官內政部長劉世芳表示，因風神颱風帶來的豪雨及強降雨，中央災變中心仍維持一級開設。

中央災害應變中心指出，預測花蓮山區（特別是太魯閣）日最大雨量可達200-300毫米，強降雨可能引發坡地災害、溪水暴漲，並對兩個堰塞湖的穩定性構成嚴重考驗。目前馬太鞍溪堰塞湖雖壩體穩定，蓄水量已降至150萬噸，但下游河道淤積嚴重，且因應新一波強降雨，仍維持紅色警戒。

另外立霧溪堰塞湖為10月17日因台8線崩塌新形成的堰塞湖，壩體高約40公尺，蓄水量已達175萬噸。立霧溪燕子口堰塞湖壩頂比公路高，堰塞湖水體於17日晚間開始漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，雖已開始溢流且入出流量漸趨平衡，但在強降雨情境下，仍存在潰堤或水量劇增的潛在風險，對下游構成直接威脅。今天上午現場監視人員回報，壩體暫無破壞及明顯變化。

指揮官內政部長劉世芳會中指示，要求農業部持續24小時監堰塞湖，並全面盤點全國現有的堰塞湖的狀況，針對堰塞湖的處理方案持續檢討，強化並討論是否要增加相關監測與測量的設備，未來再檢討是否納入防災法。 內政部長劉世芳在工作會報後召開記者會。記者黃子騰／翻攝

商品推薦