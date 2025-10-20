快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
立霧溪燕子口堰塞湖形成後幾乎第一時間就開始做導流、溢流的努力，危機明顯減緩。圖／林業署花蓮分署提供
立霧溪燕子口堰塞湖形成後幾乎第一時間就開始做導流、溢流的努力，危機明顯減緩。圖／林業署花蓮分署提供

為因應花蓮立霧溪堰塞湖馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及風神颱風外圍環流共伴東北季風，造成北台灣降下豪大雨。中央災變中心今天上午舉行工作會報，指揮官內政部長劉世芳表示，因風神颱風帶來的豪雨及強降雨，中央災變中心仍維持一級開設。

中央災害應變中心指出，預測花蓮山區（特別是太魯閣）日最大雨量可達200-300毫米，強降雨可能引發坡地災害、溪水暴漲，並對兩個堰塞湖的穩定性構成嚴重考驗。目前馬太鞍溪堰塞湖雖壩體穩定，蓄水量已降至150萬噸，但下游河道淤積嚴重，且因應新一波強降雨，仍維持紅色警戒。

另外立霧溪堰塞湖為10月17日因台8線崩塌新形成的堰塞湖，壩體高約40公尺，蓄水量已達175萬噸。立霧溪燕子口堰塞湖壩頂比公路高，堰塞湖水體於17日晚間開始漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，雖已開始溢流且入出流量漸趨平衡，但在強降雨情境下，仍存在潰堤或水量劇增的潛在風險，對下游構成直接威脅。今天上午現場監視人員回報，壩體暫無破壞及明顯變化。

指揮官內政部長劉世芳會中指示，要求農業部持續24小時監堰塞湖，並全面盤點全國現有的堰塞湖的狀況，針對堰塞湖的處理方案持續檢討，強化並討論是否要增加相關監測與測量的設備，未來再檢討是否納入防災法。

內政部長劉世芳在工作會報後召開記者會。記者黃子騰／翻攝
內政部長劉世芳在工作會報後召開記者會。記者黃子騰／翻攝

堰塞湖 花蓮 馬太鞍溪 立霧溪 燕子口

延伸閱讀

沒編足警消退休金藍委嗆砍預算 劉世芳：當好人也要依憲法

馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

影／花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

花蓮光復鄉是否遷村？劉世芳：台糖有提供地點給災民做中繼屋

相關新聞

花蓮燕子口堰塞湖壩體滲流擴大落石不斷 林保署剩10公尺降挖防潰壩

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖目前持續滲流，因降雨量沒有很多，水位仍距壩頂4.8公尺。林保署花蓮分署指出，現場落石多，工作環境不...

立霧溪、馬太鞍2堰塞湖目前壩體穩定 劉世芳：持續維持一級開設

為因應花蓮立霧溪堰塞湖及馬太鞍溪堰塞湖潰壩，以及風神颱風外圍環流共伴東北季風，造成北台灣降下豪大雨。中央災變中心今天上午...

燕子口堰塞湖滲流水位正常 台鐵：目前不會封閉北迴鐵路

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局花蓮工務段表示，不排除封閉台9線太魯閣大橋。與大橋平行的北回鐵路因高度比公路更...

燕子口堰塞湖導致立霧溪水上漲 台9線太魯閣大橋不排除封閉

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，立霧溪水位持續上漲恐溢流，為避免影響台9線用路...

光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

花蓮光復鄉上月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流受災，經過半個月努力，市區約40公尺長的側溝完成清淤，沒想到近日卻傳出多處側溝蓋...

救災將滿月 中央協調所最慢22日退場 將成立9組推動重建工作

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流救災將邁入1個月，中央災害應變中心前進協調所最慢本月22日退場，總協調官季連成表示，未來轉型為「馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。