光復鄉水溝蓋遺失疑被偷 季連成怒：勿發災難財 最重可處無期徒刑

聯合報／ 記者王思慧林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復鄉部分水溝蓋疑似遭竊，恐影響公共安全。記者林佳彣／攝影
花蓮光復鄉上月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流受災，經過半個月努力，市區約40公尺長的側溝完成清淤，沒想到近日卻傳出多處側溝蓋板疑似遭竊。中央前進協調所總協調官季連成今天嚴正譴責，呼籲勿發「災難財」，最重可處無期徒刑，警方也展開巡邏及回收場清查。

季連成指出，協調所接獲地方反映，光復市區街道部分側溝蓋板不翼而飛，導致砂石與垃圾容易流入排水系統，恐造成淤塞再度積水。目前仍在盤點遺失數量，提醒民眾務必提高警覺，若發現可疑搬運或堆置情形應即通報警方。

季連成表示，趁水災行竊屬於加重竊盜罪，依刑法第321條可處6個月以上、5年以下有期徒刑，若造成公共危險或人員死傷，可依刑法第185條論處，最重可判無期徒刑。

警方表示，目前尚未接獲正式報案，但為防範不法，已擬定多項措施。包括將災區主要道路及施工區列為夜間重點巡邏區域，巡邏員警除例行巡視外，也同步檢查水溝蓋有無異常移位或缺失，並針對搬運鐵製構件的可疑人車加強盤查。

警方將啟動回收場清查行動，由偵查隊與各派出所主動訪查轄內廢鐵回收場及資源回收業者，了解近期收購來源，防止竊賊將公有設施變賣牟利。也會透過村里長及守望相助隊協助宣導，一旦發現可疑搬運行為，務必即刻通報處理，

另外，光復災區疑似出現法律黃牛，稱可協助災民打官司，季連成說，未掌握這狀況，法律方面不便回應，希望民眾詐騙提高警覺，守護財產安全，也請警方加強宣導。

近日光復鄉發生多處側溝蓋板疑似遭竊，中央協調所指出最重可判無期徒刑。圖／中央協調所提供
光復鄉近日卻傳出多處側溝蓋板疑似遭竊，中央前進協調所總協調官季連成嚴正譴責，呼籲勿發「災難財」，最重可處無期徒刑。記者王思慧／攝影
近日光復鄉發生多處側溝蓋板遺失，疑似遭竊。圖／中央協調所提供
花蓮光復鄉部分水溝蓋疑似遭竊，恐影響公共安全。記者林佳彣／攝影
堰塞湖 花蓮 光復鄉

