聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，太魯閣大橋不排除封閉。圖／公路局提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，太魯閣大橋不排除封閉。圖／公路局提供

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，立霧溪水位持續上漲恐溢流，為避免影響台9線用路人車安全，不排除封閉太魯閣大橋。

花蓮工務段表示，因應台8線燕子口附近立霧溪因邊坡坍塌造成堰塞湖，致立霧溪水位持續上漲恐發生溢流至下游影響沿線橋梁安全，考量台9線用路人車安全，已派員在橋梁旁高處觀察河川水位變化，並備妥封橋設備，必要時不排除於太魯閣大橋南北端（台9線168k+391、169k+209）實施封閉車道。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息，並預先規畫行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，立霧溪水位持續上漲恐溢流，太魯閣大橋不排除封閉。圖／地球公民基金會提供
公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，立霧溪水位持續上漲恐溢流，太魯閣大橋不排除封閉。圖／地球公民基金會提供

燕子口堰塞湖壩頂降挖屢遇險 維持紅色警戒

撤離演習85分 馬太鞍溪堰塞湖有望解除紅色警戒

【重磅快評】錯失搶救時機後崩壩難免

太魯閣燕子口形成堰塞湖非首次 太管處盼外界「理解山的脾氣」

花蓮燕子口堰塞湖壩體滲流擴大落石不斷 林保署剩10公尺降挖防潰壩

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖目前持續滲流，因降雨量沒有很多，水位仍距壩頂4.8公尺。林保署花蓮分署指出，現場落石多，工作環境不...

燕子口堰塞湖導致立霧溪水上漲 台9線太魯閣大橋不排除封閉

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，立霧溪水位持續上漲恐溢流，為避免影響台9線用路...

燕子口堰塞湖壩頂降挖屢遇險 維持紅色警戒

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖集水區雨量未如預期多，農業部林業保育署花蓮分署採機具開上壩頂降挖，但沿途邊坡不穩，怪手每前進1公尺...

【重磅快評】錯失搶救時機後崩壩難免

短短半個月，花蓮兩起堰塞湖災變，兩相對照，凸顯過往對於天災的應對疏忽。還在善後的太魯閣燕子口堰塞湖溢流的處理，看得出力圖...

民調／5成4不滿花縣府救災表現 賴政府評價兩極肯定略多

花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，台灣民意基金會最新民調顯示，五成四民眾不滿意花蓮縣府防災撤離與救災工作的整體表現，呈現一面倒；四成...

太魯閣燕子口形成堰塞湖非首次 太管處盼外界「理解山的脾氣」

太魯閣燕子口日前山壁崩坍，大量土方阻斷立霧溪河道形成堰塞湖。太魯閣國家公園表示，這次並非首次形成堰塞湖，歷史紀錄顯示，這...

