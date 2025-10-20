燕子口堰塞湖導致立霧溪水上漲 台9線太魯閣大橋不排除封閉

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖維持紅色警戒，公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，立霧溪水位持續上漲恐溢流，為避免影響台9線用路人車安全，不排除封閉太魯閣大橋。

花蓮工務段表示，因應台8線燕子口附近立霧溪因邊坡坍塌造成堰塞湖，致立霧溪水位持續上漲恐發生溢流至下游影響沿線橋梁安全，考量台9線用路人車安全，已派員在橋梁旁高處觀察河川水位變化，並備妥封橋設備，必要時不排除於太魯閣大橋南北端（台9線168k+391、169k+209）實施封閉車道。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息，並預先規畫行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。 公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，立霧溪水位持續上漲恐溢流，太魯閣大橋不排除封閉。圖／地球公民基金會提供

商品推薦