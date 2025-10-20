燕子口堰塞湖壩頂降挖屢遇險 維持紅色警戒
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖集水區雨量未如預期多，農業部林業保育署花蓮分署採機具開上壩頂降挖，但沿途邊坡不穩，怪手每前進1公尺就有落石，影響進度，預期3、4天，最慢1週處理完，目前維持紅色警戒。
林保署花蓮分署長黃群策今天接受媒體聯訪表示，昨天經過成功大學研究團隊用最新的地形模型資料計算，確定整體狀況，目前壩高大約270公尺高，水量變少，總蓄水量230萬公噸，仍由靳珩隧道持續溢流，水位並沒有上升，還維持離壩頂4.8公尺左右。
黃群策說，目前用降挖的方式，利用機械到壩頂，僅剩10公尺左右，但是現場環境非常的差，仍有落石，怪手上去走1、2公尺石頭就滾下來，大型機具太重怕坡面不穩，小型怪手上去又挖不動，只好不斷克服、處理刷坡等。
除了降挖希望壩頂溢流，壩底目前也有滲流狀況，黃群策說明，下方滲流有變大，有可能滲流過大變成管湧現象，評估地質條件以大理石比較多，未來不論是從壩頂溢流或壩底滲流而讓壩體遭受破壞，都有可能，發生時間點沒有辦法估算。
因此對於下游影響，秀林鄉富世村民樂及可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側崇德瑩農場，及台電東部發電廠員工宿舍區域等都在警戒範圍內。對於下游公路、鐵路，也暫無影響，因鐵公路的高度都超過河面10公尺左右。
