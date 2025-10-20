撤離演習85分 馬太鞍溪堰塞湖有望解除紅色警戒

快訊

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮光復鄉18日實施緊急撤離演習，中央災害應變中心前進協調所給予85分。總協調官季連成今天表示，解除馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒的4條件已達到，將建請中央調降至正常狀況。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖中央災害應變中心前進協調所今天上午說明最新狀況。

總協調官季連成表示，解除堰塞湖紅色警戒的4個條件，包括堰塞湖的排水量穩定，沒有顯著變化，不足形成威脅；河道疏浚能讓水流順著河道，不會構成危險；堤防修築工程可以擋住現在的水流量。目前這3個條件都已完成，最後1個條件是撤離計畫。

他表示，18日光復鄉舉行撤離演習，雖然有些缺失，但都可以彌補，因此給予85分，表示這個撤離計畫可行，第4個條件也達成。

季連成表示，會將這4個條件呈到中央災害應變中心，中央災害應變中心會視現在情況調降、下修堰塞湖紅色警戒，「這一、兩天就會有確定，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒調降到正常的情況」。

堰塞湖 花蓮 光復鄉

