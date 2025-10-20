花蓮燕子口堰塞湖壩體滲流擴大落石不斷 林保署剩10公尺降挖防潰壩

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖目前持續滲流，因降雨量沒有很多，水位仍距壩頂4.8公尺。林保署花蓮分署指出，現場落石多，工作環境不佳，壩體下面的滲流也有變大趨勢，現在還剩下10公尺左右，持續搶設便道與降挖壩體以降低風險。

中央前進協調所總協調官季連成指出，昨天太魯閣降雨量33毫米，預計今天50到80毫米，水位正常無溢流；現在工程在開挖，希望水盡量流出，最快要3、4天，最慢1周，目前暫無立即危險，不過為了民眾安全仍維持紅色警戒。

林保署花蓮分署長黃群策表示，昨天經過國立成功大學團隊檢視立霧溪燕子口堰塞湖整體狀況，利用最新的地形模型資料計算，目前壩高大概都是270公尺，水量有變少，蓄水量有175萬噸，總蓄水量到壩頂是230萬噸，現在水流經過靳珩隧道仍持續溢流，水位並沒有上升，維持離壩頂4.8公尺左右。

黃群策指出，現在用降挖的方式，利用機械到壩頂，還剩下10公尺左右，但現場環境非常差，還有落石，怪手上去才1公尺石頭就掉下來，必須再處理刷坡再到達壩頂，若機具到壩頂，希望能降挖達到溢流作用。

黃群策表示，堰塞湖壩體下面的滲流有變大的趨勢，評估現場地質大理石比較多，滲流破壞的時間確實真的沒辦法估計，有可能滲流過大變成管湧現象，從下面開始破壞，或從壩頂溢流等。另評估水流對於公路、鐵路暫無影響，因為公路鐵路的高度都超過河面10公尺左右。

在便道的部分，黃群策說，現在到壩頂的刷坡作業環境不佳，是沒有辦法做的，怪手太大又危險，太小又挖不動；昨天白天是有下大雨，入夜後雨勢才變得很少，導致作業時間有限。

黃群策說，成大昨天算完後，因為蓄水量變低，算出可能影響的範圍有變小，通報單第四報給相關單位因應，除了下游民樂部落、部分的可樂部落外，還有北岸的東部電廠的立霧機組、崇德營農場，都已通知秀林鄉公所做預防性撤離工作。接下來幾天看天氣狀況，能不能讓堰塞湖提早溢流，減低風險。 林保署花蓮分署持續監測燕子口堰塞湖水位，救災機具持續搶災，不過現場落石多，工作進度受阻。圖／林保署花蓮分署提供 林保署花蓮分署燕子口堰塞湖，救災機具持續搶災，不過現場落石多，工作進度受阻。圖／林保署花蓮分署提供

