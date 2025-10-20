民調／5成4不滿花縣府救災表現　賴政府評價兩極肯定略多

花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，台灣民意基金會最新民調顯示，五成四民眾不滿意花蓮縣府防災撤離與救災工作的整體表現，呈現一面倒；四成六滿意賴政府防災與救災工作的整體表現，四成二不滿意，肯定者略居多數；高達七成四感覺光復嚴重水患成災發生迄今無人負責，違反責任政治。

當民調問及國人對花蓮縣府的救災、防災滿意度，結果發現，4.5%非常滿意，20.8%還算滿意，27.7%不太滿意，26.1%一點也不滿意，11.5%沒意見，9.3%不知道、拒答。絕大多數國人對花蓮縣府在防災救災的工作表現不肯定的、不以為然的、失望的。

觀察交叉分析，從政黨傾向看，民進黨支持者，一成一滿意，八成二不滿意；國民黨支持者，四成七滿意，三成二不滿意;民眾黨支持者，三成三滿意，五成一不滿意；中性選民二成二滿意，四成不滿意。國人一面倒不滿意，相當程度是跨黨派認定，並非只是政治口水。

從年齡層、教育背景、全國七大地理區域來看，也都呈現一面倒不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，整體來講，對花蓮縣政府這次防災與救災表現的不滿意，橫跨性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景、政黨傾向及全國各地區。一言以蔽之，是全面性的不滿。

民調也調查中央政府的救災、防災滿意度，結果發現13.4%非常滿意，32.5%還算滿意，23.7%不太滿意，18.5%一點也不滿意，7.4%沒意見，4.5%不知道、拒答，整體而言，滿意比不滿意多3.7個百分點；國人對賴政府防災救災的工作表現看法分歧，但持肯定態度者略居多數。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，七成八滿意，一成六不滿意; 國民黨支持者，二成三滿意，六成九不滿意；民眾黨支持者，二成滿意，七成四不滿意；中性選民，三成七滿意，四成不滿意。

從年齡層看，除了最年輕與最年長民眾，25歲至64歲國人多數不滿意賴政府防災救災表現；從高教育程度者多數傾向不滿意，中低教育程度者多數傾向滿意；從全國七大地理區域角度看，中彰投以北不滿意較多，雲嘉南以南滿意者居多。基宜花東金馬則是，四成八滿意，四成不滿意。

民調也問及，光復水災迄今不論是中央或地方政府皆無人承擔責任，是否符合責任政治？結果發現，1.9%非常符合，5.2%還算符合，35.7%不太符合，38.2%一點也不符合，11%沒意見，8.1%不知道、拒答；顯示中央或地方政府皆無人負起責任，有違責任政治，已成社會高度共識。

交叉分析也顯示，政府處理此項重大災難性事件，迄今無 人負責，有違責任政治原理，已成跨黨派高度共識，也是跨越性別、年齡、教育、職業、省籍族群、政黨傾向、統獨傾向、及全國各地的普遍共識。

此次民調訪問期間為10月13日至15日，共3天，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負3個百分點。

而調查是依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

