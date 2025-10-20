光復鄉40公里側溝完成清理 20日通過下雨考驗

快訊

中央社／ 花蓮縣20日電

馬太鞍溪堰塞湖中央災害應變中心前進協調所昨晚宣布，光復鄉40公里長的側溝和下水道已完成清理，昨天光復鄉下雨未見積水，通過初步考驗。

前進協調所副總協調官李孟諺昨深夜透過新聞稿說明，外界關心花蓮縣光復鄉佛祖街邊坡防水工程狀況以及仁愛路一戶民宅室內積水一事。

他表示，感謝全國志工、國軍、內政部國土署、環境部以及全國各縣市環保局及水利局的協助，在人力、機具以及清溝車輛的交互合作下，光復鄉40公里側溝和全光復鄉下水道昨天均清理完成，且初見成效，昨天光復鄉下雨，各道路並未因下雨而有積水情形。

他表示，目前邊坡防水工程皆無因下雨遭到破壞，國土署並派有清溝車在現場待命，另經濟部水利署亦於現場佈設移動式抽水機，以備不時之需。

有關媒體報導花蓮縣光復鄉仁愛路某住戶昨日下雨致該戶室內淹水一事。

李孟諺表示，經國土署人員現場勘查，溢水排水溝位於住戶屋內，且左右鄰居並未有淹水現象，屋前路側排水溝亦水流順暢，路面亦無積水。經判斷是這戶排往鄰側之屋內水路堵塞，由清溝車協助以高壓水槍疏通後，問題已獲得解決。本件純屬民眾屋後自設排水路堵塞與公共下水道及道路側溝排水無關，亦不影響整個排水系統安全。

堰塞湖 花蓮 光復鄉

