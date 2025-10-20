18秒震動創造燕子口堰塞湖 太魯閣一地標消失了
太魯閣燕子口日前山壁崩坍，大量土方阻斷立霧溪河道形成堰塞湖。太魯閣國家公園表示，這次並非首次形成堰塞湖，歷史紀錄顯示，這已是第三次形成堰塞湖，幸好科技監測，讓相關人員能迅速應變，及早撤離居民因應，但「大自然在提醒我們：這片峽谷，從來不曾真正靜止」。
太魯閣國家公園昨天在臉書粉專發文分享「太魯閣燕子口堰塞湖應變紀實」故事地圖，17日清晨4時58分，太魯閣的夜還未亮透，微地動儀器記錄下了持續18秒的震動訊號，大理岩高陡岩坡的崩落瞬間堵住立霧溪，這座「天然壩」就這樣誕生了。
東華大學郭俊麟老師及NDHU強韌防災團隊製作的堰塞湖應變記實，在17日早晨7時，工程人員就發現水位異常飆升，下午13時啟動中橫封路，遊客只出不進，到晚間時太魯閣全區封閉，依法撤離。18日凌晨2時30分湖水漫入靳珩隧道，從隧道溢流回河道，中午壩底滲流加劇，距離壩頂不到5公尺。
太魯閣國家公園歷史紀錄顯示，這不是第一次形成堰塞湖，一次是1951年花蓮大地震，73公尺高的天然壩，隔年4月才潰堤。另一次是1998年芭比絲颱風，立霧溪錐麓段也形成堰塞湖，「大自然在提醒我們：這片峽谷，從來不曾真正靜止」。
太魯閣國家公園表示，陽明交大防災團隊利用光達掃描、微地動監測、即時影像，有助於第一時間掌握災害發生，壩體底部持續滲水，右岸岩壁也在出水，靳珩隧道西口一度被淹沒，湖水溢流至隧道內，再經由魯丹橋流入立霧溪，數據顯示風險還沒結束，仍需持續監測。
事件發生後，太管處、林保署花蓮分署、公路局、秀林鄉公所等多個單位無縫接力，進行現勘、封路與預防性撤離，成功避免人員傷亡。不過這次堰塞湖也淹沒了燕子口景點之一的「酋長岩」，昔日吸引遊客駐足拍照的地標，如今緊鄰在壩體之下，消失在湖水之中。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言