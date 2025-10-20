助馬太鞍溪堰塞湖監測 日本贈浮標型水位計

日本贈送的「投入式（浮標型）水位計」，昨天由空勤總隊直升機搭載成大防災研究中心與特搜隊人員，在馬太鞍溪堰塞湖面投放成功，並立即回傳水位資料，有助於預警與防災決策。

農業部林業保育署花蓮分署表示，日前透過成大防災研究中心與「日本台灣交流協會」合作，由日本贈與的「投入式（浮標型）水位計」，經花蓮分署安排，由空勤總隊直升機搭載成大防災研究中心與特搜隊人員，順利在馬太鞍溪堰塞湖面投放，與原本的「側岸式水位計」搭配，更能發揮全方位的堰塞湖水位監測功能。

林保署花蓮分署表示，上週委託成大防災研究中心安裝在馬太鞍堰塞湖的「側岸式水位計」，持續回傳水位數據，發揮監測功效，但由於該型水位計受纜線長度限制，容易因水位下降至纜線偵測探頭以下即無法量測水位；也可能在颱風豪雨期間造成邊坡水土流失時，即無法量測水位。

日方所提供的「投入式水位計」，高1公尺、重量67公斤，內建壓力式感測器與通訊模組，是專為山區土砂壩與天然湖泊水位監測而設計，具備抗腐蝕、防震與耐強流等特性，可在極端環境下穩定運作，完成任務也可回收使用。

林保署花蓮分署指出，由於馬太鞍溪堰塞湖位居深山，無道路可達，透過空勤總隊直升機搭載並成功安裝後，已順利透過衛星即時回傳水位資料。此項裝置可提升水位監測效率，有助於堰塞湖預警與防災決策。

