快訊

毛孩被毒殺拖命回家見主人最後一面 台中此巷道已5隻狗被毒死

高教貧窮／研究生月薪30K 學者諷：培養科學界顏回？

第3次形成…18秒震動創造燕子口堰塞湖 太魯閣一地標消失了

助馬太鞍溪堰塞湖監測 日本贈浮標型水位計

中央社／ 花蓮20日電

日本贈送的「投入式（浮標型）水位計」，昨天由空勤總隊直升機搭載成大防災研究中心與特搜隊人員，在馬太鞍溪堰塞湖面投放成功，並立即回傳水位資料，有助於預警與防災決策。

農業部林業保育署花蓮分署表示，日前透過成大防災研究中心與「日本台灣交流協會」合作，由日本贈與的「投入式（浮標型）水位計」，經花蓮分署安排，由空勤總隊直升機搭載成大防災研究中心與特搜隊人員，順利在馬太鞍溪堰塞湖面投放，與原本的「側岸式水位計」搭配，更能發揮全方位的堰塞湖水位監測功能。

林保署花蓮分署表示，上週委託成大防災研究中心安裝在馬太鞍堰塞湖的「側岸式水位計」，持續回傳水位數據，發揮監測功效，但由於該型水位計受纜線長度限制，容易因水位下降至纜線偵測探頭以下即無法量測水位；也可能在颱風豪雨期間造成邊坡水土流失時，即無法量測水位。

日方所提供的「投入式水位計」，高1公尺、重量67公斤，內建壓力式感測器與通訊模組，是專為山區土砂壩與天然湖泊水位監測而設計，具備抗腐蝕、防震與耐強流等特性，可在極端環境下穩定運作，完成任務也可回收使用。

林保署花蓮分署指出，由於馬太鞍溪堰塞湖位居深山，無道路可達，透過空勤總隊直升機搭載並成功安裝後，已順利透過衛星即時回傳水位資料。此項裝置可提升水位監測效率，有助於堰塞湖預警與防災決策。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

未來若有新堰塞湖 重災區擬全面撤離

花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒持續 秀林鄉部分地區明天停班停課

水利署加緊趕工 強化馬太鞍溪防洪能力

燕子口堰塞湖監測 高風險區發4次緊急通報及CBS簡訊

相關新聞

18秒震動創造燕子口堰塞湖 太魯閣一地標消失了

太魯閣燕子口日前山壁崩坍，大量土方阻斷立霧溪河道形成堰塞湖。太魯閣國家公園表示，這次並非首次形成堰塞湖，歷史紀錄顯示，這...

民調／5成4不滿花縣府救災表現 賴政府評價兩極肯定略多

花蓮馬太鞍堰塞湖釀災，台灣民意基金會最新民調顯示，五成四民眾不滿意花蓮縣府防災撤離與救災工作的整體表現，呈現一面倒；四成...

未來若有新堰塞湖 重災區擬全面撤離

內政部前部長李鴻源曾預估馬太鞍溪上游遇地震、豪雨，恐形成新堰塞湖。前天地震加上風神颱風雨勢，中央前進協調所昨證實「確有風...

燕子口 仍有潰決風險

中央監測花蓮秀林鄉太魯閣燕子口堰塞湖有潰決風險，呼籲民眾勿進入下游河道；昨監測水位僅上升零點二公尺，勘查後先解除民有社區...

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝及下水道完成清理

針對花蓮縣光復鄉佛祖街邊坡防水工程狀況，中央前進協調所副總協調官李孟諺19日晚間表示，感謝全國志工、國軍、內政部國土署、...

花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒持續 秀林鄉部分地區明天停班停課

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖問題未解，紅色警戒持續，花蓮縣政府表示，秀林鄉公所依規定，秀林鄉大天祥地區、富世村民樂社區、富世村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。