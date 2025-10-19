中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝及下水道完成清理

針對花蓮縣光復鄉佛祖街邊坡防水工程狀況，中央前進協調所副總協調官李孟諺19日晚間表示，感謝全國志工、國軍、內政部國土署、環境部以及全國各縣市環保局及水利局的協助，在人力、機具以及清溝車輛的交互合作下，在今天這場大雨落下之前，光復鄉40公里側溝和全光復鄉下水道均清理完成。

李孟諺說，現已初見成效，各道路並未因下雨而有積水情形，目前邊坡防水工程皆無遭到破壞，國土署並派有清溝車在現場待命，另經濟部水利署亦於現場佈設移動式抽水機，以備不時之需。

此外，有關花蓮縣光復鄉仁愛路某住戶今日下雨致該戶室內淹水一事，內政部國土署則說，該署於接獲訊息立即調派清溝車至現場協助民眾排除，並已將民眾屋內排水溝疏通。

內政部國土署表示，經該署人員現場勘查，溢水排水溝位於住戶屋內，且左右鄰居並未有淹水現象，屋前路側排水溝亦水流順暢，路面也無積水。經判斷係該戶排往鄰側之屋內水路堵塞，由清溝車協助以高壓水槍疏通後，問題已獲得解決，本件純屬民眾屋後自設排水路堵塞與公共下水道及道路側溝排水無關，不影響整個排水系統安全。

