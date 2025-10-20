未來若有新堰塞湖 重災區擬全面撤離

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮報導
因應「風神」颱風共伴效應，並憂心可能的豪雨釀災，國軍在佛祖街將沙包裝上卡車。記者林伯東／攝影
因應「風神」颱風共伴效應，並憂心可能的豪雨釀災，國軍在佛祖街將沙包裝上卡車。記者林伯東／攝影

內政部前部長李鴻源曾預估馬太鞍溪上游遇地震、豪雨，恐形成新堰塞湖。前天地震加上風神颱風雨勢，中央前進協調所昨證實「確有風險」，不少災民直呼遇雨就有恐懼感。總協調官季連成說，重災區如佛祖街與保安寺一帶，未來研擬全面疏散撤離，不再垂直避難。

副協調官李孟諺表示，馬太鞍溪上游山區還有大量土石淤積，評估河道內有一億立方公尺土石，邊坡坍塌範圍約五百公頃也有同規模土石，未來確有風險。他也說，李鴻源參與北部會議，狀況都能掌握。

李孟諺說，大豪雨可能夾帶大量泥沙下來，地震也可能會造成新崩塌或新堰塞湖，現階段與日方合作投水位計，每十分鐘監測水位變化，邊坡由林保署監測掌握變動情況；中游研擬增設攔沙壩或囚砂區；下游水利署加固加高堤防，疏濬河道，封開口堤。

專家評估若形成新堰塞湖，蓄水應不會達先前九千噸規模，但仍須嚴肅面對。目前由林保署評估從林道開闢施工便道進入崩塌範圍，有三個路徑，從河道開便道進去約十五公里，汛期時會被沖毀；從林道兩側上去分別十二公里、二公里多，路徑陡峭難行。三路徑同步並進，好讓機具進入，後續減災。

從台南到光復定居的陳姓藥房老闆說，因洪災損失上百萬元，住處只剩四面牆，「再來的話，我就打包回台南了」。高姓住戶說，現在光復一遇到雨就會怕、會有陰影，「因為堰塞湖炸彈還在」。另有住戶感嘆「天在做事，也沒辦法」，只能求風災不要再來。

光復災區前天為防颱實兵演練疏散撤離，季連成說，警戒區下大雨，幸堰塞湖還算穩定，昨檢討會點出五大缺失，但準備時間僅一天，沒有腳本，給分從八十分提高至八十五分，「是成功演習」，但仍要改進。

季連成表示，最大問題是廣播系統需加強，警、消車輛廣播需採定點；上百民眾提早依親未參與演練，和計畫人數對不上；垂直避難缺失最多須改善；有村長臨時住院無代理人，影響撤離工作；車輛調配也有落差，有的沒貼標示，民眾沒及時搭上車，須再精準計算車輛調度。

「防災一定要靠自己。」季連成說，政府準備九萬個沙包，民眾如沒堆置沙包要自己負責；有些村沙包堆置率達百分之九十，但也有百分之廿，沙包堆置是防水重要一環，目前量夠，大家可盡量利用。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難

李鴻源警告恐有新堰塞湖 季連成：看法一致

花蓮撤離演練 季連成：85分、5點缺失需改善

影／花蓮防颱實兵演練 季連成：未來重災區不再依賴垂直避難

相關新聞

燕子口堰塞湖水位僅上升0.2公尺…秀林民有部落解除列管 居民開心返家

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌，近日形成堰塞湖，秀林鄉公所預先撤離下游富世村民樂部落與秀林村民有部落，共收容1...

風神颱風共伴效應大雨撲花蓮 光復災民直呼「下雨就有陰影」

風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，花蓮恐有強降雨。花蓮光復今白天幾波降雨，不少災民直呼已有恐懼感，一遇到雨確實會有陰影...

水利署加緊趕工 強化馬太鞍溪防洪能力

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，周二前北部及宜花易有豪大雨發生，水利署署長林元鵬今天晚間6時再次於花蓮召開防汛整備會議...

未來若有新堰塞湖 重災區擬全面撤離

內政部前部長李鴻源曾預估馬太鞍溪上游遇地震、豪雨，恐形成新堰塞湖。前天地震加上風神颱風雨勢，中央前進協調所昨證實「確有風...

燕子口 仍有潰決風險

中央監測花蓮秀林鄉太魯閣燕子口堰塞湖有潰決風險，呼籲民眾勿進入下游河道；昨監測水位僅上升零點二公尺，勘查後先解除民有社區...

中央前進協調所：花蓮光復鄉40公里側溝及下水道完成清理

針對花蓮縣光復鄉佛祖街邊坡防水工程狀況，中央前進協調所副總協調官李孟諺19日晚間表示，感謝全國志工、國軍、內政部國土署、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。