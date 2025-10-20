未來若有新堰塞湖 重災區擬全面撤離

內政部前部長李鴻源曾預估馬太鞍溪上游遇地震、豪雨，恐形成新堰塞湖。前天地震加上風神颱風雨勢，中央前進協調所昨證實「確有風險」，不少災民直呼遇雨就有恐懼感。總協調官季連成說，重災區如佛祖街與保安寺一帶，未來研擬全面疏散撤離，不再垂直避難。

副協調官李孟諺表示，馬太鞍溪上游山區還有大量土石淤積，評估河道內有一億立方公尺土石，邊坡坍塌範圍約五百公頃也有同規模土石，未來確有風險。他也說，李鴻源參與北部會議，狀況都能掌握。

李孟諺說，大豪雨可能夾帶大量泥沙下來，地震也可能會造成新崩塌或新堰塞湖，現階段與日方合作投水位計，每十分鐘監測水位變化，邊坡由林保署監測掌握變動情況；中游研擬增設攔沙壩或囚砂區；下游水利署加固加高堤防，疏濬河道，封開口堤。

專家評估若形成新堰塞湖，蓄水應不會達先前九千噸規模，但仍須嚴肅面對。目前由林保署評估從林道開闢施工便道進入崩塌範圍，有三個路徑，從河道開便道進去約十五公里，汛期時會被沖毀；從林道兩側上去分別十二公里、二公里多，路徑陡峭難行。三路徑同步並進，好讓機具進入，後續減災。

從台南到光復定居的陳姓藥房老闆說，因洪災損失上百萬元，住處只剩四面牆，「再來的話，我就打包回台南了」。高姓住戶說，現在光復一遇到雨就會怕、會有陰影，「因為堰塞湖炸彈還在」。另有住戶感嘆「天在做事，也沒辦法」，只能求風災不要再來。

光復災區前天為防颱實兵演練疏散撤離，季連成說，警戒區下大雨，幸堰塞湖還算穩定，昨檢討會點出五大缺失，但準備時間僅一天，沒有腳本，給分從八十分提高至八十五分，「是成功演習」，但仍要改進。

季連成表示，最大問題是廣播系統需加強，警、消車輛廣播需採定點；上百民眾提早依親未參與演練，和計畫人數對不上；垂直避難缺失最多須改善；有村長臨時住院無代理人，影響撤離工作；車輛調配也有落差，有的沒貼標示，民眾沒及時搭上車，須再精準計算車輛調度。

「防災一定要靠自己。」季連成說，政府準備九萬個沙包，民眾如沒堆置沙包要自己負責；有些村沙包堆置率達百分之九十，但也有百分之廿，沙包堆置是防水重要一環，目前量夠，大家可盡量利用。

