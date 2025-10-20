燕子口 仍有潰決風險

中央監測花蓮秀林鄉太魯閣燕子口堰塞湖有潰決風險，呼籲民眾勿進入下游河道；昨監測水位僅上升零點二公尺，勘查後先解除民有社區撤離列管，五六四人得以返家。

兩天來燕子口堰塞湖水溢流中橫舊路廊經靳珩隧道排出，在魯丹橋形成瀑布重回立霧溪河道。林保署表示，在山區每小時定時監測堰塞湖水位變化，持續上升仍有潰決風險，有異常啟動緊急應變機制。

中央副協調官李孟諺表示，昨上午監測堰塞湖水位離壩頂約五公尺，壩體下方多是大理石、花崗岩，孔隙較大，立霧溪水多數從孔隙滲流或溢流到靳珩隧道，水位平穩，評估對下游聚落沒有危險性。

林保署花蓮分署長黃群策說，中橫有些拱橋具通洪斷面，過錦文橋河道開闊，燕子口山區石塊不會破壞橋梁，影響不大。未來怪手會從新中橫做明隧道挺進舊中橫，再前往崩塌處明隧道口開挖壩頂，因山區下雨造成溢流恐加速壩體崩解，須在安全狀態下才能開挖。

許多撤離居民緊急疏散時未帶生活用品，秀林鄉公所昨天上午開放災民由警方陪同返家半小時，限時取回必需品。鄉長王玫瑰說，許多居民撤離時身上只有一套衣服，決定開放短暫返家。

民有社區理事長胡百川坦言有些擔心，「誰也不敢保證不會像光復那樣突然潰堤」，呼籲政府主動公布最新狀況，以免居民恐慌；秀林村三鄰鄰長林惠敏說，「大家都擔心成為下一個光復」。

不過經昨天監測發現，堰塞湖水位僅緩慢上升零點二公尺，下午經相關團隊現場勘查，鄉公所宣布解除秀林村民有社區管制；富世村民樂部落、可樂部落部分區域及立霧溪出海口北側崇德瑩農場、台電東部發電廠、靳珩隧道西口以東路段仍具高風險，維持撤離和路段封閉，今仍停班停課。

登山部落客「雪羊」昨批內政部「昏庸蠻橫」，因一處海拔三百公尺堰塞湖危機，封閉三千公尺的高山區域，如同「小腳趾被蛇咬到就急著截肢雙腿」，過度反應不符比例原則。內政部回應，考量近期地震頻繁又降雨，基於安全考量才封園，今天上午會在中央災害應變中心專案報告。

