花蓮燕子口堰塞湖紅色警戒持續 秀林鄉部分地區明天停班停課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區，秀林鄉有4處明天停班停課。圖／太管處提供
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區，秀林鄉有4處明天停班停課。圖／太管處提供

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖問題未解，紅色警戒持續，花蓮縣政府表示，秀林鄉公所依規定，秀林鄉大天祥地區、富世村民樂社區、富世村可樂1鄰部分家戶、崇德村13鄰部分地區明（20日）停止上班上課。

秀林鄉公所依據天然災害停止上班及上課作業辦法第7條第2款，宣布秀林鄉大天祥地區（太魯閣口、布洛灣、關原、洛韶、西寶、天祥）、富世村民樂社區（富世村第9鄰）、富世村可樂1鄰部分家戶 (指經鄉公所通知的撤離戶)、崇德村13鄰部分地區（指經鄉公所通知的撤離戶），明天停止上班、停止上課。

花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，秀林鄉有4處明天停班停課。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，秀林鄉有4處明天停班停課。圖／林保署花蓮分署提供

堰塞湖 馬太鞍溪

