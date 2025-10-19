水利署加緊趕工 強化馬太鞍溪防洪能力
受東北季風及風神颱風外圍環流影響，周二前北部及宜花易有豪大雨發生，水利署署長林元鵬今天晚間6時再次於花蓮召開防汛整備會議，督導馬太鞍溪各項工作，要求各分署把握時機加緊趕工，強化馬太鞍溪防洪能力，以防範強降雨可能帶來的威脅。
馬太鞍溪光復堤防已完成5公尺高、2860公尺長的臨時土堤，為增強堤防防護功能，土堤上方再堆疊太空包800公尺，並採兩列交錯排放方式以增加密實性，避免洪水滲漏；堤後更增設排水導溝1800公尺，做為第二道防線，以減少洪水影響光復市區機會。
除土堤及排水導溝外，水利署各所屬分成10個標案同步趕辦緊急疏濬，自10月9日至18日已累計出料55.26萬立方公尺，將持續擴挖河道深水槽及上下游流路連貫，以利洪水能順暢通過。同時間，馬佛溪、光復溪及花蓮溪也趕辦河道清疏工作，確保市區內的雨水可以順利排入河道。
水利署指出，光復鄉阿陶莫部落以及大同一號、二號開口堤等處，以太空包及涵管封堵完成，大安堤防、富田堤防、西馬佛五號堤防等地已佈設大型移動式抽水機共25台，現場架設完成可隨時啟動抽水。
另外，為確保施工機具、人員安全，18日已配合前進協調所順利完成疏散撤離演練，未來當河川水位達一、二級警戒時，九河分署將發布通報單至花蓮縣政府及警戒區域相關機關單位，確保皆有接收並回傳完成，另將發送撤離簡訊予河道施工廠商及人員，重型機具撤離至堤頂及安全處，河道內人員立即清空。
根據氣象情資，北北基以及宜蘭、花蓮都將有顯著降雨，水利署呼籲民眾提高警覺，善用「行動水情 App」，或至水利署防災資訊服務網查詢（https://fhy.wra.gov.tw/），隨時留意氣象與水情資訊，遠離低窪地區及河川周邊，以確保安全。
