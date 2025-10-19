太魯閣因堰塞湖封園 內政部：地震頻繁交通動線不穩

太魯閣國家公園因燕子口出現堰塞湖而緊急封園，山林作家雪羊質疑，竟為海拔300公尺的堰塞湖危機，封閉毫無關聯的3000公尺高山區域。內政部今天表示，主要是考量崩塌預估土石量龐大、地震頻繁，以及交通動線不穩定等因素。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月釀嚴重災情，太魯閣國家公園燕子口10月17日也出現堰塞湖，經農業部緊急發布紅色警戒，太魯閣國家公園管理處也公告禁止遊客進入，以維護安全。

雪羊近日透過臉書粉絲專頁「雪羊視界 Vision of aSnow ram」接連發文表示，海拔300公尺的燕子口堰塞湖危機，竟然封閉毫無關聯的3000公尺高山區域，只為展現「救災決心」，關聯到底在哪，真的荒謬到難以言喻。

雪羊指出，通往此堰塞湖的路只有「一條」，所以封閉「大禹嶺以下園區及奇萊東稜線」就好，結果卻連遠在天邊、一點關係也沒有的南湖一起封，且合歡山離太魯閣根本遠到爆。

內政部參事方志雄今天在中央前進協調所回應，因考量崩塌面積與預估土石量龐大，加上近期地震頻繁、以及遊客與相關交通動線仍不穩定，因此在料敵從寬情形下，太管處決定封園；不過，明天上午9時太管處與國家公園署會針對封園部分，向中央災害應變中心提出專案報告，明天會有比較明確的說明。

內政部國家公園署今天也透過新聞稿提醒，接下來幾天台灣山區受持續降雨影響，請從事戶外活動的民眾應多加留意山區雷陣雨、溪水暴漲或落石崩塌等潛在風險，不要進入堰塞湖潛在危險區域，彈性調整或順延登山等戶外行程，以確保自身安全。

國家公園署表示，目前燕子口堰塞湖洩水情形是由公路溢流及壩底滲流，由於昨天東部地區又發生芮氏規模5.3地震，且未來幾天山區仍將降下大雨，為避免邊坡持續崩塌等風險，國家公園署再次呼籲民眾勿進入太魯閣國家公園。

