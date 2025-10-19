快訊

直擊／楊謹華也來看BLACKPINK！Rosé今天嗑這一味 粉絲讚「真的懂吃」

太魯閣因堰塞湖封園 內政部：地震頻繁交通動線不穩

中央社／ 台北19日電
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區，引發爭議。圖／太管處提供
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區，引發爭議。圖／太管處提供

太魯閣國家公園因燕子口出現堰塞湖而緊急封園，山林作家雪羊質疑，竟為海拔300公尺的堰塞湖危機，封閉毫無關聯的3000公尺高山區域。內政部今天表示，主要是考量崩塌預估土石量龐大、地震頻繁，以及交通動線不穩定等因素。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月釀嚴重災情，太魯閣國家公園燕子口10月17日也出現堰塞湖，經農業部緊急發布紅色警戒，太魯閣國家公園管理處也公告禁止遊客進入，以維護安全。

雪羊近日透過臉書粉絲專頁「雪羊視界 Vision of aSnow ram」接連發文表示，海拔300公尺的燕子口堰塞湖危機，竟然封閉毫無關聯的3000公尺高山區域，只為展現「救災決心」，關聯到底在哪，真的荒謬到難以言喻。

雪羊指出，通往此堰塞湖的路只有「一條」，所以封閉「大禹嶺以下園區及奇萊東稜線」就好，結果卻連遠在天邊、一點關係也沒有的南湖一起封，且合歡山離太魯閣根本遠到爆。

內政部參事方志雄今天在中央前進協調所回應，因考量崩塌面積與預估土石量龐大，加上近期地震頻繁、以及遊客與相關交通動線仍不穩定，因此在料敵從寬情形下，太管處決定封園；不過，明天上午9時太管處與國家公園署會針對封園部分，向中央災害應變中心提出專案報告，明天會有比較明確的說明。

內政部國家公園署今天也透過新聞稿提醒，接下來幾天台灣山區受持續降雨影響，請從事戶外活動的民眾應多加留意山區雷陣雨、溪水暴漲或落石崩塌等潛在風險，不要進入堰塞湖潛在危險區域，彈性調整或順延登山等戶外行程，以確保自身安全。

國家公園署表示，目前燕子口堰塞湖洩水情形是由公路溢流及壩底滲流，由於昨天東部地區又發生芮氏規模5.3地震，且未來幾天山區仍將降下大雨，為避免邊坡持續崩塌等風險，國家公園署再次呼籲民眾勿進入太魯閣國家公園。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

燕子口堰塞湖監測 高風險區發4次緊急通報及CBS簡訊

燕子口堰塞湖穩定溢流 不像馬太鞍溪夾帶大量土石

李鴻源警告恐有新堰塞湖 季連成：看法一致

花蓮撤離演練 季連成：85分、5點缺失需改善

相關新聞

燕子口堰塞湖水位僅上升0.2公尺…秀林民有部落解除列管 居民開心返家

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌，近日形成堰塞湖，秀林鄉公所預先撤離下游富世村民樂部落與秀林村民有部落，共收容1...

風神颱風共伴效應大雨撲花蓮 光復災民直呼「下雨就有陰影」

風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，花蓮恐有強降雨。花蓮光復今白天幾波降雨，不少災民直呼已有恐懼感，一遇到雨確實會有陰影...

水利署加緊趕工 強化馬太鞍溪防洪能力

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，周二前北部及宜花易有豪大雨發生，水利署署長林元鵬今天晚間6時再次於花蓮召開防汛整備會議...

太魯閣因堰塞湖封園 內政部：地震頻繁交通動線不穩

太魯閣國家公園因燕子口出現堰塞湖而緊急封園，山林作家雪羊質疑，竟為海拔300公尺的堰塞湖危機，封閉毫無關聯的3000公尺...

季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難

馬太鞍溪堰塞湖釀災，又面臨颱風外圍環流的雨勢，中央前進協調所總協調官季連成說，撤離計畫應高度戒備、周延整備及強制執行力；...

花蓮光復重災區調整撤離策略 季連成：採全面疏散模式

花蓮光復鄉災後復原進入尾聲，中央前進協調所總協調官季連成表示，重災區如佛祖街與保安寺一帶，一樓幾乎全淹，未來將視災情研擬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。