燕子口堰塞湖監測 高風險區發4次緊急通報及CBS簡訊

太魯閣國家公園燕子口堰塞湖形成，林保署今天會同成功大學防災研究中心團隊進行即時監測，已針對高風險區域發布第4次緊急通報單及CBS（災防告警細胞廣播服務）簡訊警示，籲民眾勿靠近或進入封閉區域。

林業及自然保育署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖目前水位為265.2公尺，距離壩頂高程270公尺，尚有4.8公尺安全距離，蓄水面積約10.5公頃，蓄水量約175萬噸（滿庫為230萬噸）。雖受颱風風神外圍環流影響，上游集水區降雨入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流及壩體滲流作用，湖水水位僅緩慢上升約0.2公尺。

花蓮分署表示，今天經花蓮分署、成大團隊、花蓮縣政府農業處及秀林鄉公所等單位實地勘查確認，堰塞湖影響範圍為花蓮縣秀林鄉富世村民樂部落及可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側的崇德瑩農場，以及台灣電力公司東部發電廠員工宿舍區域。

秀林鄉公所表示，目前收容人數為民樂社區20多人，安置在亞泥公司宿舍；安置在秀林國中的民有社區居民有100多人，依據林保署花蓮分署「立霧溪燕子口堰塞湖緊急通報單」，經林保署等相關團隊現勘，因民有社區已排除影響範圍，傍晚收留民眾全數平安返家。

