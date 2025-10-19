燕子口堰塞湖監測 高風險區發4次緊急通報及CBS簡訊
太魯閣國家公園燕子口堰塞湖形成，林保署今天會同成功大學防災研究中心團隊進行即時監測，已針對高風險區域發布第4次緊急通報單及CBS（災防告警細胞廣播服務）簡訊警示，籲民眾勿靠近或進入封閉區域。
林業及自然保育署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖目前水位為265.2公尺，距離壩頂高程270公尺，尚有4.8公尺安全距離，蓄水面積約10.5公頃，蓄水量約175萬噸（滿庫為230萬噸）。雖受颱風風神外圍環流影響，上游集水區降雨入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流及壩體滲流作用，湖水水位僅緩慢上升約0.2公尺。
花蓮分署表示，今天經花蓮分署、成大團隊、花蓮縣政府農業處及秀林鄉公所等單位實地勘查確認，堰塞湖影響範圍為花蓮縣秀林鄉富世村民樂部落及可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側的崇德瑩農場，以及台灣電力公司東部發電廠員工宿舍區域。
秀林鄉公所表示，目前收容人數為民樂社區20多人，安置在亞泥公司宿舍；安置在秀林國中的民有社區居民有100多人，依據林保署花蓮分署「立霧溪燕子口堰塞湖緊急通報單」，經林保署等相關團隊現勘，因民有社區已排除影響範圍，傍晚收留民眾全數平安返家。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言