燕子口堰塞湖水位僅上升0.2公尺…秀林民有部落解除列管 居民開心返家

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌，近日形成堰塞湖，秀林鄉公所預先撤離下游富世村民樂部落與秀林村民有部落，共收容100多人。林保署花蓮分署下午監測水位僅上升0.2公尺，勘查後解除民有社區為列管範圍，許多居民開心「終於可以回家了」。

林保署花蓮分署針對太魯閣國家公園燕子口堰塞湖情勢，今天會同成功大學防災研究中心團隊即時監測，因隧道持續溢流及壩體發生滲流作用，燕子口堰塞湖目前水位為265.2公尺，距離壩頂高程270公尺 尚有4.8公尺安全距離，蓄水面積約10.5公頃，蓄水量約175萬噸，滿庫則為230萬噸。

花蓮分署表示，雖受風神颱風外圍環流影響，上游集水區降雨入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流及壩體滲流作用，湖水水位目前僅緩慢上升約0.2公尺。

秀林鄉公所今天公告，依今天林保署花蓮分署「立霧溪燕子口堰塞湖緊急通報單」第4報，立霧溪燕子口堰塞湖於下午4時，經相關團隊實際現場勘查確認，受影響範圍包括秀林鄉富世村民樂部落、可樂部落部分區域、立霧溪出海口北側崇德瑩農場、立霧溪左岸台電東部發電廠、台8線175.5公里靳班隧道西口（燕子口步道西口）以東路段為高風險地帶。

秀林鄉公所表示，原影響範圍內秀林村民有社區（陶璞閣部落），勘查後調整為非影響列管範圍內，目前民樂社區有20多人安置在亞泥宿舍，請各受影響區域村民持續注意安全，並留意鄉公所後續公告訊息。 林保署花蓮分署持續監測燕子口堰塞湖水位，救災機具持續。圖／林保署花蓮分署提供 林保署花蓮分署持續監測燕子口堰塞湖水位，提醒民眾勿進入高風險區域。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮燕子口近日形成堰塞湖，林保署花蓮分署今天下午監測水位僅上升0.2公尺，勘查後解除民有社區為列管範圍，許多居民開心「終於可以回家了」。記者王思慧／攝影

