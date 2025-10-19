風神颱風共伴效應大雨撲花蓮 光復災民直呼「下雨就有陰影」

風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，花蓮恐有強降雨。花蓮光復今白天幾波降雨，不少災民直呼已有恐懼感，一遇到雨確實會有陰影，只能求天、求地不要再來；重災區佛祖街居民也怕開挖到一半的自家因雨受災，下午急回家查看。

台南人、年近70歲的陳先生在光復租屋經營藥局20年，他坐在洪災後，損失上百萬元、只剩四面牆壁的空間，提及上午大雨，只覺得雨量普通，但也憂二次受災，「光復現在存在這種恐懼感，這是免不了，我是淡然處之啊！」即使堆沙包有點作用，但還要自己去拿，用完再還，最後乾脆不拿，現在清完店裡，下周要重新裝潢，繼續營業。

「再來的話，我就打包回台南了」，陳先生大嘆本來再待個3年就退休放飛去，這次颱風要來，他決定「再給光復一次機會」，因為人生本來就是堵住，賭贏就樂，賭輸就走人。

高先生從小在光復長大，之後到北部再回花蓮市工作，經歷上月洪災，他和兄弟回弟媳經營美髮店的老家幫忙清理，水淹到牆壁一半高，目前切掉的裝潢部分已重新油漆。不過，家門沒堆沙包，他認為這次颱風應該是不會再讓光復淹水，因為住了那麼多年，都知道這裡的環境，左右鄰居都沒有堆沙包，只有少數鄉民。

「不只我們，我們光復一遇到雨是絕對會怕、會有陰影」，高先生直呼因為堰塞湖炸彈還在，不要說是下雨，只要風大一點，他們就頭痛。

曾先生則說，好不容易清完住家，牆壁仍可見洪災時的水痕，現在所用家具都是別人捐贈。雖然上午雨勢還好，他仍擔心接下來的大雨，深怕家園再度被淹。也有人大嘆，雖有在家門堆置沙包，但「天在做事，求人也沒辦法」，只能求天、求地，風災不要再來。

佛祖街江先生的老家被洪災淹沒，災後天天來看，迄今開挖超過1周，期間還挖出祖先的神主牌。「看一下比較放心，看挖到什麼程度」，他今天擔心上午雨大，泥土又淹回去，因此下午過來，也確實家門外已有大片積水，另方面也是幫鄰居查看他家狀況。

佛祖街徐先生回憶，洪災那天是沒有徵兆，自己認識的人就有7位不幸罹難，希望不要再有下一次。至於防颱作為，他認為堆沙包多少有用，讓淹水程度不那麼嚴重；昨天演練就是打預防針的心態，比較不會那麼怕，如果真的警報來了，就知道怎麼撤離比較順暢。 陳先生在光復經營藥局20年，歷經9月洪災至今天白天下雨，他直呼光復現在存在恐懼感，自己則淡然處之。記者林伯東／攝影 花蓮光復今白天有雨，佛祖街江先生下午回開挖到一半的老家（右側白色建物）查看。記者林佳彣／攝影 光復災民曾先生感嘆牆壁可見洪災時的水痕，今天雨勢還好，仍擔心接下來的大雨會再把家園淹掉。記者林佳彣／攝影 佛祖街江先生的老家被洪災淹沒，他今天擔心上午雨大，泥土又淹回去，因此下午過來，也確實家門外已有大片積水。記者林佳彣／攝影 佛祖街徐先生認為，昨天演練就是打預防針的心態，比較不會那麼怕，如果真的警報來了，就知道怎麼撤離比較順暢。記者林伯東／攝影

