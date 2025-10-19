季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難
馬太鞍溪堰塞湖釀災，又面臨颱風外圍環流的雨勢，中央前進協調所總協調官季連成說，撤離計畫應高度戒備、周延整備及強制執行力；重災區不採垂直避難，因低窪處淹水很危險。
中央前進協調所總協調官季連成提及，撤離計畫應高度戒備、周延整備及強制執行力，重災區一定要採疏散撤離，不採垂直避難。
季連成解釋，所謂重災區就是這次淹水淹得特別嚴重的區域，像是佛祖街，已淹到房子近2樓，1樓已全部淹沒的情形，而不是警戒區裡的重災區，這是在檢討會時，任務編組觀察官的建議。
他解釋，低窪地區淹水特別嚴重，這是很危險的，因此會採取整個疏散撤離，不會做垂直撤離，未來每個村鄰長、鄉鎮長要去做研判，這次經驗可說是最嚴重的狀態，痕跡都還在，像保安寺1樓幾乎已被土石淹沒，附近的住家就要採取疏散撤離。
季連成表示，今天的工作已經在收尾，進來光復的志工只有約200名，軍方在佛祖街附近的林田幹線也打通了，溝渠也都清出來了，現在用防水布把周邊蓋上，砂石不會因大雨衝擊到溝渠裡面。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
