季連成：低窪地區水淹沒1樓 重災區不採垂直避難

中央社／ 花蓮19日電
中央前進協調所總協調官季連成。記者林伯東／攝影
馬太鞍溪堰塞湖釀災，又面臨颱風外圍環流的雨勢，中央前進協調所總協調官季連成說，撤離計畫應高度戒備、周延整備及強制執行力；重災區不採垂直避難，因低窪處淹水很危險。

中央前進協調所總協調官季連成提及，撤離計畫應高度戒備、周延整備及強制執行力，重災區一定要採疏散撤離，不採垂直避難。

季連成解釋，所謂重災區就是這次淹水淹得特別嚴重的區域，像是佛祖街，已淹到房子近2樓，1樓已全部淹沒的情形，而不是警戒區裡的重災區，這是在檢討會時，任務編組觀察官的建議。

他解釋，低窪地區淹水特別嚴重，這是很危險的，因此會採取整個疏散撤離，不會做垂直撤離，未來每個村鄰長、鄉鎮長要去做研判，這次經驗可說是最嚴重的狀態，痕跡都還在，像保安寺1樓幾乎已被土石淹沒，附近的住家就要採取疏散撤離。

季連成表示，今天的工作已經在收尾，進來光復的志工只有約200名，軍方在佛祖街附近的林田幹線也打通了，溝渠也都清出來了，現在用防水布把周邊蓋上，砂石不會因大雨衝擊到溝渠裡面。

燕子口堰塞湖水位僅上升0.2公尺…秀林民有部落解除列管 居民開心返家

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌，近日形成堰塞湖，秀林鄉公所預先撤離下游富世村民樂部落與秀林村民有部落，共收容1...

風神颱風共伴效應大雨撲花蓮 光復災民直呼「下雨就有陰影」

風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應，花蓮恐有強降雨。花蓮光復今白天幾波降雨，不少災民直呼已有恐懼感，一遇到雨確實會有陰影...

花蓮光復重災區調整撤離策略 季連成：採全面疏散模式

花蓮光復鄉災後復原進入尾聲，中央前進協調所總協調官季連成表示，重災區如佛祖街與保安寺一帶，一樓幾乎全淹，未來將視災情研擬...

太魯閣為300公尺堰塞湖封3000公尺園區掀爭議 登山部落客批昏庸蠻橫

花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區。登山部落客「雪羊」為此批評內政部「昏庸蠻橫」，認為政...

李鴻源示警光復恐有新堰塞湖 中央前進協調所證實有風險

內政部前部長李鴻源曾指，馬太鞍堰塞湖左側邊坡不穩，若再發生豪雨或地震，恐形成新一波崩塌與堰塞湖，籲政府密切監測。中央前進...

