花蓮光復重災區調整撤離策略 季連成：採全面疏散模式
花蓮光復鄉災後復原進入尾聲，中央前進協調所總協調官季連成表示，重災區如佛祖街與保安寺一帶，一樓幾乎全淹，未來將視災情研擬全面疏散撤離，不再採垂直避難，目前志工減少、清淤及溝渠暢通工程已接近完成。
季連成說，所謂的重災區就是這次淹水淹得特別嚴重的，像佛祖街房屋已經淹到一樓跟二樓的交界處，等於一樓已經全部都淹掉，不是警戒區裡面的重災區，以後視災情判斷哪邊是重災區，也許在馬太鞍溪下游，將來會採取整個疏散撤離，不會垂直撤離。
季連成指出，未來每個村鄰長、鄉鎮長要研判，可以當作這次的經驗研判，因為這次經驗是最嚴重的狀態，目前來講都還在可以判斷的範圍裡，像保安寺幾乎就沒有一樓了，所以那邊的住家就要採取疏散撤離。
季連成表示，今天的工作都已經在收尾，像今天進來的志工只有200位左右，已經沒有工作可以做，林田蓋線也打通，溝渠也都暢通，現在溝渠周邊用防水布覆蓋，讓沙土不會因大雨衝擊到溝渠裡面，這部分大概都快完成，工作已經到尾聲，「也感謝媒體每天來盯我的工作」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言