花蓮光復重災區調整撤離策略 季連成：採全面疏散模式

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉佛祖街房屋曾淹到一樓跟二樓的交界處，屬於重災區，未來採全面撤離。記者林佳彣／攝影
花蓮光復鄉佛祖街房屋曾淹到一樓跟二樓的交界處，屬於重災區，未來採全面撤離。記者林佳彣／攝影

花蓮光復鄉災後復原進入尾聲，中央前進協調所總協調官季連成表示，重災區如佛祖街與保安寺一帶，一樓幾乎全淹，未來將視災情研擬全面疏散撤離，不再採垂直避難，目前志工減少、清淤及溝渠暢通工程已接近完成。

季連成說，所謂的重災區就是這次淹水淹得特別嚴重的，像佛祖街房屋已經淹到一樓跟二樓的交界處，等於一樓已經全部都淹掉，不是警戒區裡面的重災區，以後視災情判斷哪邊是重災區，也許在馬太鞍溪下游，將來會採取整個疏散撤離，不會垂直撤離。

季連成指出，未來每個村鄰長、鄉鎮長要研判，可以當作這次的經驗研判，因為這次經驗是最嚴重的狀態，目前來講都還在可以判斷的範圍裡，像保安寺幾乎就沒有一樓了，所以那邊的住家就要採取疏散撤離。

季連成表示，今天的工作都已經在收尾，像今天進來的志工只有200位左右，已經沒有工作可以做，林田蓋線也打通，溝渠也都暢通，現在溝渠周邊用防水布覆蓋，讓沙土不會因大雨衝擊到溝渠裡面，這部分大概都快完成，工作已經到尾聲，「也感謝媒體每天來盯我的工作」。

花蓮光復鄉佛祖街房屋曾淹到一樓跟二樓的交界處，屬於重災區，未來採全面撤離。記者林佳彣／攝影
花蓮光復鄉佛祖街房屋曾淹到一樓跟二樓的交界處，屬於重災區，未來採全面撤離。記者林佳彣／攝影
中央前進協調所總協調官季連成表示，重災區如佛祖街與保安寺一帶，一樓幾乎全淹，未來將視災情研擬全面疏散撤離，不再採垂直避難。記者王思慧／攝影
中央前進協調所總協調官季連成表示，重災區如佛祖街與保安寺一帶，一樓幾乎全淹，未來將視災情研擬全面疏散撤離，不再採垂直避難。記者王思慧／攝影

