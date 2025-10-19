因應堰塞湖等潛在危險 國家公園署籲勿進入太魯閣國家公園

因應花蓮縣太魯閣國家公園內燕子口立霧溪邊坡崩塌形成堰塞湖，以及近日氣候可能帶來的風險，太魯閣國家公園17日晚間緊急全區封園、確保民眾安全，但遭到網友在網路批評。對此，國家公園署再次強調，強降雨期間慎入山區，在警示堰塞湖等潛在危險下，遊憩安全不容忽視，民眾勿進入太魯閣國家公園。

太魯閣國家公園區域內燕子口路段17日發生大規模土石崩落，導致立霧溪發生堰塞湖情況，經農業部緊急發布紅色警戒，太魯閣國家公園管理處也公告禁止遊客進入，以維護安全。

國家公園署表示，目前堰塞湖之洩水情形係由公路溢流及壩底滲流，由於18日東部地區又發生芮氏規模5.3地震，且未來幾日山區仍將降下大雨，為避免邊坡持續崩塌等風險，再次呼籲民眾勿進入太魯閣國家公園。

中央氣象署發布因東北季風及颱風外圍環流共伴效應下，易有短延時強降雨，19日起將連續數日山區會有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區邊坡慎防坍方及落石。

內政部國家公園署特別提醒，接下來幾日台灣山區受持續降雨影響，請從事戶外活動的民眾應多加留意，尤其山區雷陣雨、溪水暴漲或落石崩塌等潛在風險，民眾請隨時關注最新氣象預報，勿進入堰塞湖潛在危險區域，彈性調整或順延登山等戶外行程，以確保自身安全。

國家公園署指出，如山區持續降雨，將造成落石崩塌風險升高，且時序入秋，山區氣溫明顯降低，如民眾於戶外遊憩活動時淋濕，將容易導致失溫、身體不適等狀況，因此特別提醒近期如要從事戶外活動民眾，應注意天氣預報、攜帶充足裝備，同時保持對環境變化的警覺性及對自身身體狀態的注意。如有需要，也請靈活調整行程、及時下山或遠離危險區域，以維自身安全。

商品推薦