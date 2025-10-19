元大金控集團捐贈200台機車 協助花蓮災區強化重建量能

為協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流受災戶早日回歸正常生活，元大金控（2885）旗下子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨，共同捐贈機車200台予災區。

受強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成當地居民生命財產嚴重損失，對外通行所需之交通工具被泥流沖毀，所幸經救災人員及志工持續投入清淤，道路動線正逐漸恢復暢通，災民急需機車作為交通代步，元大金控集團捐贈災區200台機車，由行政院進行後續分配，期望藉此次捐助善舉，協助災民補足通行需求。

秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，元大金控集團持續投入公益與社會關懷，以實際行動展現企業的社會責任，面對突如其來的災害，希望能幫助災區早日恢復安定與活力。

商品推薦