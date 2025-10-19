元大金控集團捐贈200台機車 協助花蓮災區強化重建量能

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團捐贈200台機車，協助災區強化重建量能。圖／元大金控提供
為協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流受災戶早日回歸正常生活，元大金控（2885）旗下子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信及元大期貨，共同捐贈機車200台予災區。

受強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成當地居民生命財產嚴重損失，對外通行所需之交通工具被泥流沖毀，所幸經救災人員及志工持續投入清淤，道路動線正逐漸恢復暢通，災民急需機車作為交通代步，元大金控集團捐贈災區200台機車，由行政院進行後續分配，期望藉此次捐助善舉，協助災民補足通行需求。

秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，元大金控集團持續投入公益與社會關懷，以實際行動展現企業的社會責任，面對突如其來的災害，希望能幫助災區早日恢復安定與活力。

李鴻源示警光復恐有新堰塞湖 中央前進協調所證實有風險

內政部前部長李鴻源曾指，馬太鞍堰塞湖左側邊坡不穩，若再發生豪雨或地震，恐形成新一波崩塌與堰塞湖，籲政府密切監測。中央前進...

光復防颱演練檢討五大缺失 季連成大讚非常成功也改口給高分

因應風神颱風，花蓮光復昨實兵疏散撤離演練，中央前進協調所總協調官季連成今說，警戒區仍呈大雨狀態，堰塞湖穩定，昨日演練是緊...

太魯閣為300公尺堰塞湖封3000公尺園區掀爭議 登山部落客批昏庸蠻橫

花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區。登山部落客「雪羊」為此批評內政部「昏庸蠻橫」，認為政...

北花蓮大雨警戒！燕子口壩體滲流延緩潰決 未來仍有風險

風神颱風外圍環流與東北季風產生共伴現象，北花蓮今天下大雨，由於太魯閣燕子口堰塞湖水持續從壩底滲流，水量達到平衡，壩頂溢流...

影／花蓮防颱實兵演練 季連成：未來重災區不再依賴垂直避難

因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所昨天在花蓮光復、萬榮及鳳林地區舉行大規模疏散撤離演練。總協調官季連成上午舉行記者...

燕子口堰塞湖緩流 秀林鄉開放災民限時回家拿衣物

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌，近日形成堰塞湖。原預估今天凌晨會發生壩頂溢流甚至潰決，不過目前現場監測顯示水勢...

