燕子口堰塞湖穩定溢流 不像馬太鞍溪夾帶大量土石
花蓮立霧溪燕子口堰塞湖目前入、出水平衡，溢流穩定。林保署花蓮分署長黃群策今天說，由於壩體多是大理石、花崗岩等，比較不會有像馬太鞍溪堰塞湖夾帶大量土石泥流的問題。
太魯閣國家公園燕子口附近邊坡崩塌，在立霧溪上游形成堰塞湖，湖水從靳珩隧道西洞口進入，從靳珩隧道東洞口流出，漫過魯丹橋護欄形成一道水簾排入魯丹溪，再匯入立霧溪。
黃群策今天接受媒體聯訪指出，燕子口堰塞湖減災部分，目前已請專家規劃使用機具前進到壩體上方，未來採取降挖的方式，調派機具從明隧道通往舊台8線，但受颱風影響，山區會有局部大雨，使得舊台8線的路基不穩，機具上去具相當風險，減災工程還需要一段時間才能完成。
黃群策說，燕子口堰塞湖壩體多是大理石、花崗岩等，比較不會有跟馬太鞍溪堰塞湖夾帶大量土石泥流的問題。
另外，氣象署今天在中央災害應變中心前進協調所的記者會中表示，因東北季風增強以後，再加上颱風外圍環流的共伴效應，北花蓮山區、燕子口預估24小時累積雨量大約150毫米，平地約有100毫米，明天平地24小時累積雨量估計接近200毫米，山區逼近250毫米，達到大雨、甚至局部地區會有豪雨的狀態。
氣象署表示，21日預估平地還是維持至少200毫米的24小時累積雨量，可是山區的雨量會更多，可能會達到250到340毫米，逼近大豪雨的程度。
氣象署特別提醒，目前北花蓮的雨量比南花蓮多，燕子口一帶要特別注意，呼籲民眾不要靠近立霧溪下游河道。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言