燕子口堰塞湖穩定溢流 不像馬太鞍溪夾帶大量土石

中央社／ 花蓮19日電

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖目前入、出水平衡，溢流穩定。林保署花蓮分署長黃群策今天說，由於壩體多是大理石、花崗岩等，比較不會有像馬太鞍溪堰塞湖夾帶大量土石泥流的問題。

太魯閣國家公園燕子口附近邊坡崩塌，在立霧溪上游形成堰塞湖，湖水從靳珩隧道西洞口進入，從靳珩隧道東洞口流出，漫過魯丹橋護欄形成一道水簾排入魯丹溪，再匯入立霧溪。

黃群策今天接受媒體聯訪指出，燕子口堰塞湖減災部分，目前已請專家規劃使用機具前進到壩體上方，未來採取降挖的方式，調派機具從明隧道通往舊台8線，但受颱風影響，山區會有局部大雨，使得舊台8線的路基不穩，機具上去具相當風險，減災工程還需要一段時間才能完成。

黃群策說，燕子口堰塞湖壩體多是大理石、花崗岩等，比較不會有跟馬太鞍溪堰塞湖夾帶大量土石泥流的問題。

另外，氣象署今天在中央災害應變中心前進協調所的記者會中表示，因東北季風增強以後，再加上颱風外圍環流的共伴效應，北花蓮山區、燕子口預估24小時累積雨量大約150毫米，平地約有100毫米，明天平地24小時累積雨量估計接近200毫米，山區逼近250毫米，達到大雨、甚至局部地區會有豪雨的狀態。

氣象署表示，21日預估平地還是維持至少200毫米的24小時累積雨量，可是山區的雨量會更多，可能會達到250到340毫米，逼近大豪雨的程度。

氣象署特別提醒，目前北花蓮的雨量比南花蓮多，燕子口一帶要特別注意，呼籲民眾不要靠近立霧溪下游河道。

堰塞湖 馬太鞍溪

