太魯閣為300公尺堰塞湖封3000公尺園區掀爭議 登山部落客批昏庸蠻橫

聯合報／ 記者王思慧林佳彣／花蓮即時報導
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區，引發爭議。圖／太管處提供
花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區。登山部落客「雪羊」為此批評內政部「昏庸蠻橫」，認為政府為海拔300公尺的堰塞湖危機，卻封閉3000公尺的高山區域，不符比例原則。內政部回應，考量近期地震頻繁，導致交通動線不穩才做出封園決定。

燕子口堰塞湖位在太魯閣山區海拔300公尺處，17日上午成形後，因水位快速上升，除公路局緊急封閉中橫公路東段禁止人車通行，太管處當天晚上也緊急宣布封閉全部園區。

雪羊在臉書發文指出，太管處明明可以僅封閉「大禹嶺以下園區及奇萊東稜線」，卻連南湖大山、合歡群峰、奇萊北峰等高山都一併封閉，形容此舉是「小腳趾被蛇咬到就急著截肢雙腿」。質疑內政部是否為了展現「救災決心」而做出過度反應，諷刺「向山致敬」政策已被馬太鞍溪洪水沖進太平洋。

內政部今天在中央前進協調所回應，封園並非過度反應，而是基於安全考量。近期花蓮地震頻繁，太魯閣地形陡峭、道路狹窄且多隧道橋梁，若再次發生強震或豪雨，恐導致道路坍塌、落石阻斷交通，影響救援與撤離安全。

內政部指出，太管處評估整體交通動線與遊客安全風險後，才決定全園暫時封閉，相關單位明天上午9時將向中央災害應變中心提出專案報告。

堰塞湖 太魯閣國家公園 內政部 地震

