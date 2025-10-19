李鴻源示警光復恐有新堰塞湖 中央前進協調所證實有風險

內政部前部長李鴻源曾指，馬太鞍堰塞湖左側邊坡不穩，若再發生豪雨或地震，恐形成新一波崩塌與堰塞湖，籲政府密切監測。中央前進協調所今證實未來確實有風險，另李鴻源有參與台北相關會議，能掌握進度。

中央前進協調所副協調官李孟諺今表示，山區還有大量土石淤積，現在初步評估河道內有1億立方公尺土石，另邊坡坍塌範圍大，面積約500公頃，也有1億立方分土石，未來確實有風險。

他說，大豪雨可能會再有大量泥沙跟下來，大地震也可能會造成新崩塌或新堰塞湖。專家評估認為，縱使有新崩塌或新堰塞湖形成，規模應該不會像馬太鞍溪堰塞湖累積水量達9000噸的規模，但還是要戒慎恐懼、嚴肅面對。

李孟諺指出，馬太鞍溪堰塞湖現階段作法，上游部分是與日方合作投入水位計，每10分鐘嚴密監測水位變化，邊坡則是林保署監測、分析，隨時掌握邊坡變動情況。最重要的是聚落的防災，因此水利署加固、甚至加高堤防，河道疏浚、開口堤封堤等。

他說，河道疏濬部分已選定153公頃國有地暫放砂石，每天以3萬立方公尺的進度疏浚，至今已累計55萬立方公尺砂石量，預估明年4月可達500至600萬的量，河道暢通後，萬一上游還有土石流下來，可降低整體風險。也可以降低風險。

李孟諺提到，中游是河川治理線跟林班地的交接帶，會研擬增設攔沙壩或囚砂區。

他說，另請林保署評估從林道開闢施工便道進到崩塌範圍，開闢便道有3個方案，從河道開便道進去，河道有15公里，風險是便道於汛期時就會被沖毀，再者是從林道兩側上去，分別是12公里、2公里多，但路徑非常陡峭。3方案同步並進，以便讓機具進入，進行後續減災作業。

中央前進協調所總協調官季連成補充，李孟諺這1、2周有陸續回台北開會，討論馬太鞍溪堰塞湖未來處置因應作法，李鴻源都有參與會議，能夠掌握未來怎樣工作、工作跟進度，不會有2個差異，李鴻源與李孟諺講得內容都一致。

