光復防颱演練檢討五大缺失 季連成大讚非常成功也改口給高分

因應風神颱風，花蓮光復昨實兵疏散撤離演練，中央前進協調所總協調官季連成今說，警戒區仍呈大雨狀態，堰塞湖穩定，昨日演練是緊急應變的作為，無關原來的撤離計畫，經上午檢討會點出五大缺失，他給分從昨日80分提高至85分，大讚是成功演習，但未來重災區採疏散撤離。

季連成表示，馬太鞍溪堰塞湖、涵管便道、堤防的狀況都很穩定，持續觀察。如果每日累積雨量達200毫米時，會啟動疏散撤離的警告系統。昨日演習是因應風神颱風可能引起的共伴效應，採取的緊急應變作為，不同其他準備時間短則2個月、長則半年甚至更久的災防演習，這次是完全沒劇本、沒腳本，準備時間只有1天。

他說，經昨日觀察鄉鎮、村裡的表現，以他水準是80分；今早2個多小時開會檢討，不論鄉鎮長、村里長、縣府和中央部會同仁報告的深度夠、思維透徹、處置得當，「我把我昨天分數80分提升到85分」，85分在他水準是非常高，演習非常成功，瑕不掩瑜，仍然15分不足的缺失要改進。

季連成表示，最大弱點是廣播系統需加強，昨天邊移動邊廣播，大部分民眾聽不清楚，警方、消防的車輛廣播需定點式；收容人數與真正收容中心的人數有落差，原因是很多民眾知道要演習，事先離開警戒區域，或鄰居提供垂直避難、依親，昨天人數原有1000多位，實際為800多位，顯示在了解居民需求時做不足。

他說，三是垂直避難是缺失最多，他特別跟所有村里長講，以後所有重災區一定採取疏散撤離、不採取垂直避難。另要加強宣導垂直避難，很多居民的垂直避難做得不理想，垂直避難的執行力是疏散撤離最關鍵的因素，一般疏散撤離可容易掌握民眾，但垂直避案很難掌握；昨日有村長臨時因病住院，他認為應有代理人制度，讓所有工作不因個人因素而中斷或受影響。

季連成表示，車輛的調配有些落差，另徵集20輛計程車沒貼相關標誌，所以有民眾沒法如期搭上車而有些埋怨，實際上是車輛動線可能還沒輪到他，會有一點慢，後續會精準計算車輛調度。

他強調，一個計畫能不能夠成功的關鍵在於「強制的執行力」，只要做到「高度的戒備、周延的準備、強制的執行力」，就可安然度過風神颱風所造成的影響。

季連成另提及防災階段，準備9萬個沙包給民眾使用。如果民眾沒有堆置沙包，要自己負責；家園維護如果只靠政府去做，也沒辦法每一家戶，一定要靠自己，政府提供沙包、民眾要堆置在家門。有些村的沙包堆置率已達90%、80%，也有20%，民眾的意願很重要，他強調沙包堆置是防水的重要一環，目前沙包量夠，大家可盡量利用。 因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所昨天在花蓮光復、萬榮及鳳林地區舉行大規模疏散撤離演練。總協調官季連成上午舉行記者會表示，演習雖僅籌備一天、無劇本進行，但基層展現高度應變力，整體表現達85分。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區18日下午實施疏散撤離演練，防颱工作仍持續進行，包括疏浚、加強堤防、低窪地區防護、各家戶堆置砂包防汛等整備。本報系資料照／記者林伯東攝影

商品推薦