李鴻源警告恐有新堰塞湖 季連成：看法一致

中央社／ 花蓮19日電

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖釀災，前內政部長李鴻源日前警告，目前堰塞湖左側邊坡仍不穩定，一旦豪雨或地震再發生，恐造成新一波崩塌與堰塞湖形成；季連成說，與李鴻源看法一致。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月下旬潰流，導致光復鄉多處嚴重受災。前內政部長李鴻源日前在網路節目中指出，堰塞湖潰堤後洪水速度極快，洪峰僅需半小時就能抵達村莊，「等想逃已經來不及」。他並警告，目前馬太鞍堰塞湖左側邊坡仍不穩定，一旦豪雨或地震再度發生，恐造成新一波崩塌與堰塞湖形成，但政府至今尚未就此進行正式討論。

中央前進協調所副總協調官李孟諺今天在記者會答覆媒體提問表示，現在馬太鞍溪上游堰塞湖的部分，還有大量的土石堆積在上面，初步評估，河道內大約有1億立方公尺的土石，因為坍塌範圍非常大，邊坡面積有500公頃，邊坡也約有1億立方公尺的土石，所以未來確實是有風險，譬如大、豪雨，可能還會再有大量的泥沙跟著下來，可能會有一些新的崩塌形成，會再形成新的堰塞湖。

李孟諺說，專家評估認為，縱使有新的崩塌或新的堰塞湖形成，大概都不會像之前高達9000萬噸的規模，但還是要戒慎恐懼。現階段的做法，其一在上游和日方合作投了水位計，可以每10分鐘監測水位變化，另外對於邊坡的部分，林保署目前也做相關的監測跟分析，在聚落、民眾密集居住區的防災，包括水利署堤防加固、加高；河道的疏濬、開口堤封堤。

李孟諺指出，河道的疏濬，選定153公頃國有地，暫置河川砂石，每天以3萬立方公尺的砂石量的進度疏濬，現在已累積近55萬立方公尺，預估明年4月可望達到500萬、600萬立方公尺，河道疏濬暢通，萬一上游繼續土石泥流下來，風險可以降低。

李孟諺表示，中游處，就是山坡地到河川的交界、河川治理線與林班地的交界一帶，將嚴密偵測攔沙壩，或是囚砂區等。

最後是對壩體的處置，李孟諺指出，除了監測水位之外，也請林保署再評估，要從林道開道，讓施工便道進到崩塌的範圍。評估三個方案，一是從河道開便道上去，約15公里，風險是汛期便道會被沖毀，一是從兩側林道開便道進去，分別是12公里、2公里多，但都非常陡峭，開闢便道能讓施工機具接近到崩塌地，做後續的減災工程處理，此三個方案都會同步並進。

中央前進協調所總協調官季連成說，這1、2週陸續到台北開會、討論相關處置方法，李鴻源也有參與會議，因此完全能掌握工作跟進度，李鴻源的看法與李孟諺說法不會有差異，都是一致的。

李鴻源示警光復恐有新堰塞湖 中央前進協調所證實有風險

內政部前部長李鴻源曾指，馬太鞍堰塞湖左側邊坡不穩，若再發生豪雨或地震，恐形成新一波崩塌與堰塞湖，籲政府密切監測。中央前進...

光復防颱演練檢討五大缺失 季連成大讚非常成功也改口給高分

因應風神颱風，花蓮光復昨實兵疏散撤離演練，中央前進協調所總協調官季連成今說，警戒區仍呈大雨狀態，堰塞湖穩定，昨日演練是緊...

太魯閣為300公尺堰塞湖封3000公尺園區掀爭議 登山部落客批昏庸蠻橫

花蓮燕子口堰塞湖有潰決風險，太魯閣國家公園管理處為確保安全封閉園區。登山部落客「雪羊」為此批評內政部「昏庸蠻橫」，認為政...

北花蓮大雨警戒！燕子口壩體滲流延緩潰決 未來仍有風險

風神颱風外圍環流與東北季風產生共伴現象，北花蓮今天下大雨，由於太魯閣燕子口堰塞湖水持續從壩底滲流，水量達到平衡，壩頂溢流...

影／花蓮防颱實兵演練 季連成：未來重災區不再依賴垂直避難

因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所昨天在花蓮光復、萬榮及鳳林地區舉行大規模疏散撤離演練。總協調官季連成上午舉行記者...

燕子口堰塞湖緩流 秀林鄉開放災民限時回家拿衣物

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌，近日形成堰塞湖。原預估今天凌晨會發生壩頂溢流甚至潰決，不過目前現場監測顯示水勢...

