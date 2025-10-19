北花蓮大雨警戒！燕子口壩體滲流延緩潰決 未來仍有風險

快訊

聯合報／ 記者王思慧林佳彣／花蓮即時報導
太魯閣燕子口堰塞湖水持續溢流到靳珩隧道，再從魯丹橋流入立霧溪河道，目前因水持續從壩底滲流，水量達到平衡，壩頂溢流潰決時間延緩。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水持續溢流到靳珩隧道，再從魯丹橋流入立霧溪河道，目前因水持續從壩底滲流，水量達到平衡，壩頂溢流潰決時間延緩。圖／林業署花蓮分署提供

風神颱風外圍環流與東北季風產生共伴現象，北花蓮今天下大雨，由於太魯閣燕子口堰塞湖水持續從壩底滲流，水量達到平衡，壩頂溢流潰決時間延緩。中央氣象署預報，明後兩天山區日雨量高達250至340毫米，未來有潰決風險，林保署雖評估不會產生土石流，呼籲民眾勿前往下游河床。

中央前進協調所副協調官李孟諺今天表示，燕子口堰塞湖水從現在的台8線隧道溢流流回立霧溪，目前水位離壩頂還有將近5公尺，現階段評估對於立霧溪下游聚落沒有相關危險性。立霧溪的承受的範圍可到1萬多個CMS的量，流量現在還在立霧溪可承受的範圍。

李孟諺指出，昨天下午水位原是1小時上升70公分，後來降到1小時30幾公分，也就是3小時會上升1公尺；由於壩體下方大多是大理石、花崗岩組成，會比較大的孔隙，儘管水一直注入，不過許多水量會從下方滲出，因此從昨天入夜以後，水位維持平衡狀態，形成大量泥流的機會不大。未來縱使有溢流，初步評估還是比較安全，但為求謹慎，安置撤離的居民還是要等這一波鋒面降雨後，再來做相關處理。

中央氣象署表示，雨勢從今天開始進入東部地區，在燕子口這一帶預估大概會到150毫米，平地約有100毫米，可是到了明天，雨量將會繼續增加，主要原因就是因為東北季風增強以後，再加上颱風的外圍環流，雙重影響下造成共伴效應。

氣象署指出，平地的部分預估明天會接近200毫米，山區也會逼近250毫米，明天可達到大雨甚至是豪雨等級；後天預估平地還是維持至少200毫米的降雨，山區雨量可能會達到250到340毫米，也逼近大豪雨的程度。提醒這次北花蓮的雨量比南花蓮還要來得多，雨勢的部分要特別注意。

林保署花蓮分署分署長黃群策說，由於中橫公路橋墩有些是拱橋有通洪斷面，且下到錦文橋後河道開闊，燕子口山區石塊被水帶往下游不會破壞橋梁，大石頭也不會滾到下游出海口，滾下來的大概都是小石頭，評估影響不大。

黃群策說，怪手會從新中橫公路做明隧道挺進舊中橫公路，再前往崩塌處的明隧道口開挖壩頂，因山區下雨可能造成溢流加速壩體崩解，必須在安全的狀態下才能開挖掘。

因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所總協調官季連成（右）與副總協調官李孟諺（左）今天出席記者會。記者林伯東／攝影
因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所總協調官季連成（右）與副總協調官李孟諺（左）今天出席記者會。記者林伯東／攝影

