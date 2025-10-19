花蓮撤離演練 季連成：85分、5點缺失需改善

花蓮縣光復鄉昨舉行因應颱風風神撤離演練，總協調官季連成今天表示，整體打85分，仍有5點缺失需改善。另外，堰塞湖維持穩定，設法調派機具到達壩體進行減災。

花蓮受到颱風外圍環流影響，今天上午就開始下雨。中央前進協調所總協調官季連成上午在記者會中指出，目前堰塞湖維持穩定，大部分雨勢都下在平地，堰塞湖出水量、便橋水位及堤防狀態均穩定，持續觀察，若每天累積雨量達200毫米就會啟動疏散撤離警報系統。

季連成說，昨天的撤離演習就是針對風神颱風可能引起的共伴效應，採取緊急應變作為，為演練計畫及事後報告整體打85分，「是很成功的演習」。而撤離計畫應高度戒備、周延整備及強制執行力，就可以安然度過雨勢及影響，因此提出5點缺失改善。

季連成提及，一、廣播系統需要強化，也做了輔助措施，包含消防局及警局宣導皆採定點式，避免邊移動邊廣播，民眾容易聽不清楚；二、演練過程中收容人數有落差，其中原因包含有些民眾自行離開或依親、垂直避難，顯示對居民需求了解不足，應加強；三、重災區一定要採疏散撤離，不採垂直避難。

四、昨天撤離演練因有一名村長生病住院，因此所有鄉鎮村里長要建立代理人制度；五、協助疏散撤離的車輛上，應張貼相關標誌，讓民眾容易理解。

