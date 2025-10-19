影／花蓮防颱實兵演練 季連成：未來重災區不再依賴垂直避難
因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所昨天在花蓮光復、萬榮及鳳林地區舉行大規模疏散撤離演練。總協調官季連成上午舉行記者會表示，演習雖僅籌備一天、無劇本進行，但基層展現高度應變力，整體表現達85分。
不過季連成指出「垂直避難」執行成效不理想，許多居民留在自家或鄰里高處避難，導致實際收容人數低於預期。季連成強調，未來重災區將「全面採取疏散撤離、不再依賴垂直避難」，並要求地方強化宣導與督導。此外，他也指出，廣播宣導不清、疏運車輛標示不足及村里長代理制度不健全，都是後續需補強的重點。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言