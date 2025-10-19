影／花蓮防颱實兵演練 季連成：未來重災區不再依賴垂直避難

因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所昨天在花蓮光復、萬榮及鳳林地區舉行大規模疏散撤離演練。總協調官季連成上午舉行記者會表示，演習雖僅籌備一天、無劇本進行，但基層展現高度應變力，整體表現達85分。

不過季連成指出「垂直避難」執行成效不理想，許多居民留在自家或鄰里高處避難，導致實際收容人數低於預期。季連成強調，未來重災區將「全面採取疏散撤離、不再依賴垂直避難」，並要求地方強化宣導與督導。此外，他也指出，廣播宣導不清、疏運車輛標示不足及村里長代理制度不健全，都是後續需補強的重點。 因應「風神」颱風共伴效應，中央前進協調所昨天在花蓮光復、萬榮及鳳林地區舉行大規模疏散撤離演練。總協調官季連成（中）上午舉行記者會表示，演習雖僅籌備一天、無劇本進行，但基層展現高度應變力，整體表現達85分。記者林伯東／攝影

