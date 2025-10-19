林業署：持續監測馬太鞍堰塞湖 以便第一時間反應

快訊

中央社／ 台北19日電

前內政部長李鴻源示警，馬太鞍堰塞湖左側仍不穩定，一旦豪雨或地震再發生，可能會有新一波崩塌。農業部林業署今天表示，理解堰塞湖仍有崩塌的可能性，但應變中心有持續監測，能在第一時間反應。

媒體報導，前內政部長李鴻源日前在網路節目中示警，目前馬太鞍堰塞湖左側邊坡仍不穩定，一旦豪雨或地震再度發生，恐造成新一波崩塌與堰塞湖形成，但政府至今尚未就此進行正式討論。

農業部林業及自然保育署副署長廖一光告訴中央社記者，堰塞湖是一種會重複發生的情形，主因就是後方的崩塌地本身尚未穩定；他也強調，監測機制是持續在做的，中央災害應變中心也持續開設中。

廖一光解釋，馬太鞍堰塞湖事件發生至今，已持續加強監測項目，並舉例，如在可以遠望的地方裝設CCTV（監視器）持續監測影像；透過微地動儀能偵測是否有比較大型的崩塌發生；也有派員在光復林道留守，每天使用無人機飛到上方，查看是否有任何異樣或變化。

廖一光強調，理解堰塞湖仍有崩塌的可能性，但透過持續監測，只要有任何異樣，都能在第一時間反應。

中央氣象署也提醒，今天起受到颱風風神外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、東半部留意局部豪雨。廖一光強調，應變中心會持續關注氣象訊息，以便第一時間反應。

為降低花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，花蓮縣光復鄉等地18日下午已舉行風神颱風及堰塞湖警報居民疏散撤離演練。中央前進協調所總協調官季連成會後說，演練時仍有民眾沒依約定前往收容所或垂直避難時仍在1樓，這都是嚴重疏失，代表有人不重視警報，日後將提檢討。

堰塞湖 馬太鞍溪

