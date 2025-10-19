林業署：持續監測馬太鞍堰塞湖 以便第一時間反應
前內政部長李鴻源示警，馬太鞍堰塞湖左側仍不穩定，一旦豪雨或地震再發生，可能會有新一波崩塌。農業部林業署今天表示，理解堰塞湖仍有崩塌的可能性，但應變中心有持續監測，能在第一時間反應。
媒體報導，前內政部長李鴻源日前在網路節目中示警，目前馬太鞍堰塞湖左側邊坡仍不穩定，一旦豪雨或地震再度發生，恐造成新一波崩塌與堰塞湖形成，但政府至今尚未就此進行正式討論。
農業部林業及自然保育署副署長廖一光告訴中央社記者，堰塞湖是一種會重複發生的情形，主因就是後方的崩塌地本身尚未穩定；他也強調，監測機制是持續在做的，中央災害應變中心也持續開設中。
廖一光解釋，馬太鞍堰塞湖事件發生至今，已持續加強監測項目，並舉例，如在可以遠望的地方裝設CCTV（監視器）持續監測影像；透過微地動儀能偵測是否有比較大型的崩塌發生；也有派員在光復林道留守，每天使用無人機飛到上方，查看是否有任何異樣或變化。
廖一光強調，理解堰塞湖仍有崩塌的可能性，但透過持續監測，只要有任何異樣，都能在第一時間反應。
中央氣象署也提醒，今天起受到颱風風神外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部、東半部留意局部豪雨。廖一光強調，應變中心會持續關注氣象訊息，以便第一時間反應。
為降低花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，花蓮縣光復鄉等地18日下午已舉行風神颱風及堰塞湖警報居民疏散撤離演練。中央前進協調所總協調官季連成會後說，演練時仍有民眾沒依約定前往收容所或垂直避難時仍在1樓，這都是嚴重疏失，代表有人不重視警報，日後將提檢討。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言