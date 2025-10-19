燕子口堰塞湖緩流 秀林鄉開放災民限時回家拿衣物

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮燕子口形成堰塞湖，秀林鄉民有社區居民在秀林國中避難。記者王思慧／攝影
花蓮燕子口形成堰塞湖，秀林鄉民有社區居民在秀林國中避難。記者王思慧／攝影

花蓮縣秀林鄉太魯閣燕子口因立霧溪邊坡崩塌，近日形成堰塞湖。原預估今天凌晨會發生壩頂溢流甚至潰決，不過目前現場監測顯示水勢雖有增大，仍緩慢流出。秀林鄉公所預先撤離下游富世村民樂部落與秀林村民有部落，共約300戶居民，並安置在收容所，今天上午開放居民限時30分鐘返家取物。

林業及自然保育署表示，目前派員在山區每小時定時監測堰塞湖水位變化，發現湖水雖持續蓄積，但流出量穩定，僅有部分水流自壩頂慢慢外溢。相較昨日，橋面水勢略為增大，但仍未達預警或危險水位。林保署強調，現階段會持續密切觀察，每逢監測有異常狀況，將立即通報下游村落並啟動緊急應變機制。

秀林鄉公所指出，前天起已完成下游約300戶居民撤離，多數民眾選擇投親靠友，另有155人暫住秀林國中、7人安置於亞泥宿舍收容所。考量近日天候仍不穩，收容所預計維持5天運作，現場由國軍提供行動沐浴車，盥洗與生活物資均充足，確保民眾安置無虞。

不過，部分居民因緊急撤離時未攜帶衣物或生活用品，秀林鄉公所昨晚與中央召開視訊會議後，決定今天8時30分起，開放災民在警方陪同下返家30分鐘，限時取回必需品。鄉長王玫瑰表示，許多居民撤離時身上只有一套衣服，收容所雖備有部分新衣，但尺寸不一，「有些人穿不合身，只能勉強替代」，因此決定開放短暫返家。她也強調，自己將陪同村民一起回家協助整理物品，並在安全確認後再返回收容所。

對於堰塞湖潰決風險，民有社區理事長胡百川坦言有些擔心，「雖然政府暫定收容3到5天，但誰也不敢保證不會像光復那樣突然潰堤。」呼籲政府能主動公布堰塞湖最新狀況，讓居民心中有個底，不至於恐慌。

秀林村三鄰鄰長林惠敏則說，昨天與公所會議中已得知暫時需留在收容所約5天，大家都擔心成為「下一個光復」。她表示，若天氣穩定、水勢減緩，希望能提前返家，「收容所的床很硬，不少長輩睡得腰酸背痛，只能墊厚被子」。

卓姓女子帶愛貓避難，雖然在收容所不方便，但這也是沒辦法的事，希望早日危機解除重返家園。

秀林鄉公所預先撤離下游富世村民樂部落與秀林村民有部落，共約300戶居民，並安置在收容所，今天上午開放居民限時30分鐘返家取物。秀林鄉長王玫瑰（右二）關心居民收拾情況。圖／民眾提供
花蓮燕子口堰塞湖水勢較慢，卓姓災民帶愛貓到收容所避難。記者王思慧／攝影
花蓮燕子口形成堰塞湖，秀林鄉民有社區居民在秀林國中避難。記者王思慧／攝影
堰塞湖 花蓮 風險 潰堤 太魯閣

