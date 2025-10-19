雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

隨著東北季風增強，中央氣象署表示，不僅北部、東北部將迅速轉為濕涼有感的氣候，更需嚴防菲律賓東方海面的風神颱風，雖然不會直接侵台，卻將與東北季風產生強勁的「共伴效應」，明天至周三將是水氣最豐沛的時期，迎風面地區及東半部務必嚴防超大豪雨的發生。

由於花蓮太魯閣國家公園燕子口出現新的堰塞湖，且水位持續上升，氣象署為此特別警戒北花蓮附近地區，因共伴效應的抬升作用，明天至周三恐出現豪雨級以上雨勢。氣象署強調，本次降雨強度極高，必須嚴陣以待，以防範土石坍方等二次災害發生。

受東北季風影響，台灣天氣明顯「夏轉秋」。氣象署表示，周二、周三將是氣溫最低點，北部及東北部最低溫可能降至廿一至廿二度，白天高溫僅剩廿五、廿六度，與近日高溫相比，降幅多達八至十度。

氣象署表示，昨凌晨生成的風神颱風，目前正朝西北西轉西北移動，預計今日登陸菲律賓呂宋島，雖然不會直撲台灣，但其外圍環流帶來的豐沛水氣與強勁東北季風所形成的「共伴效應」，將是本周降雨的關鍵。

氣象署表示，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢今天將逐漸加大，有局部大雨發生的機率。其中桃園以北、宜花、北部山區有局部大雨或豪雨，北海岸、東北部、東部山區甚至可能出現豪雨等級以上雨勢。

氣象署說，周三起，颱風漸遠離，但殘餘水氣與東北風輻合，大台北山區、宜蘭、花蓮局部仍有大雨或豪雨，北部、東南部、中南部山區亦有局部大雨。

