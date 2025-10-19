光復鄉演練撤4千人 災民嘆：太晚了 家園早已泡湯了

風神颱風生成，中央前進協調所昨日下午在花蓮光復災區實兵疏散演練，共計撤離四千多人至各收容點、也演練垂直避難。不過災民直呼「演練很好，但太晚了，家園早已泡湯了」。總協調官季連成認為，演練時仍有很多民眾不想參加，或垂直避難時仍在一樓，這都是嚴重疏失。

季連成強調，今天上午八時會開檢討會，相關資料會交給縣府、中央應變中心，再決定是否將堰塞湖紅色警戒調降至黃色警戒，時間點可能落在風神颱風帶來外圍環流結束後。

昨下午二時未到，光復市區街道幾乎不見人車，許多民眾在收到ＣＢＳ（災防告警細胞廣播服務）警報後，帶上避難包等物資在人員引導下搭遊覽車撤離。居民陳小姐感嘆，家門還沒重裝、排水溝也還沒挖好，很擔心；江先生認為演練很好，但真的太晚了，家園已經全部泡湯了。

季連成、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁昨也到場關心演練狀況。季連成走訪中正路等處查看垂直避難狀況，仍有幾戶民眾未落實，甚至還與季應答，都被要求趕快上樓；四時許有民眾以為演練結束打開鐵門，也被請回二樓。還有義煮團持續備料，被要求關掉瓦斯避難。

花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，民眾就地上樓避難進行垂直避難。記者林伯東／攝影

季連成事後表示，疏散與收容人數不符，上車人數也沒有掌握好，即使是正式演練仍然有很多民眾不想參加，或提早依親，因此才產生落差；還有民宅門都沒拉下，有人在一樓走動，「這是很嚴重的疏失」，代表居民對堰塞湖警報系統不太重視、不太配合；廣播系統也還須改善。

徐榛蔚說，堰塞湖是林保署權責，未來颱風等需重大撤離事件，都要啟動大規模演練，希望中央成立專案建立ＳＯＰ，和地方一起合作。季連成則說，縣長是救災指揮官，可調度縣內所有資源，中央下來可以調度的只有國軍。

