水位距壩頂不到5公尺...太魯閣堰塞湖 溢流進中橫公路

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖昨凌晨溢流到中橫公路，風神颱風外圍環流將來襲，但預估怪手至少還要三天才能接觸壩體。林保署花蓮分署觀察認為，昨地震後壩體不穩定，水位距離壩頂不到五公尺，短期內可能滲流破壞或壩頂溢流潰決，呼籲民眾撤離，勿進入河道，持續紅色警戒。

秀林鄉燕子口堰塞湖疑似本月十六日晚間形成，水位不斷上升後溢流，昨天凌晨已漫過台八線中橫公路靳珩隧道，隧道內監視系統短路受損，水流過隧道後在魯丹橋縫隙再度流入立霧溪，宛如瀑布，最後水位淹沒整個靳珩隧道口。

由於昨天上午花蓮外海發生規模五點三地震，導致燕子口周邊土石崩塌，堰塞湖因此又「長大」。

行政院顧問李孟諺連兩天到場了解，發現水位持續上漲，壩底滲流量加大，研判有潰決可能。但專家評估崩落土石多為花崗岩、大理石碎片，不會有大量泥沙，下游風險相對低，將持續觀察。

由於東北季風再加上颱風外圍環流產生共伴效應，預估會為花蓮帶來雨勢。秀林鄉公所宣布，今天大天祥地區及富世村民樂部落、秀林村民有部落，依然停止上班上課；太魯閣國家公園持續封園。

林保署花蓮分署昨日一早會同施工廠商到場評估，出動怪手試圖從舊台八線開出一條八十公尺長的便道，以便機具能夠往上游挖除壩體引流。但李孟諺說，峭壁持續有岩石崩落，須先由工人攀岩刷坡，以免造成下方施工危險，中間還要鑿開山壁，難度頗高，評估至少還要三天才能接觸壩體。

花蓮分署監測發現，昨天傍晚水位距離壩頂不到五公尺，推估短期內可能發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決，籲下游秀林鄉民樂、民有兩部落、崇德瑩農場周邊地區及台電東部電廠員工持續撤離。

花蓮新堰塞湖溢流到台八線靳珩隧道，溢流湖水從魯丹橋洩下宛如瀑布。圖／林保署花蓮分署提供

秀林鄉長王玫瑰昨參與中央災害應變中心視訊會議，會後她表示，天氣預報今起會降雨，可能從廿、卅毫米增加到二百毫米，原則上不希望撤離的家戶冒險回家。太管處副處長林忠杉說，園區各景點持續封閉，原定十月廿五日、廿六日在太魯閣台地舉辦的文化展演活動暫停。

中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，花蓮縣秀林鄉富世及秀林總共撤離八五五人，其中一三七人安置在亞泥宿舍以及秀林國中，其餘七一八人則自行依親。

秀林鄉公所表示，收容所會持續開設，至少五天；上游、大天祥地區有卅多名鄉民交通中斷；將持續運補物資。

