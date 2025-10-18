卓揆感謝民間企業及公協會投入救災 助災民儘速恢復家園

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰18日前往臺南市政府民治市政中心出席「雲嘉南災後復原物資捐贈表揚儀式」時表示，近來臺灣面臨許多自然界挑戰，從丹娜絲颱風、七二八豪雨，到花蓮馬太鞍溪堰塞湖及立霧溪堰塞湖，今日上午還發生地震，也唯獨通過這些挑戰，方能印證臺灣社會韌性是否足夠，同時也證明人與人之間互相幫忙的力量非常強大，期待中央與地方、政府與民間持續攜手協力，讓大家在未來重建復原的道路上，一起壯大臺灣。

卓榮泰感謝此次參與雲嘉南災後復原物資捐贈的業者，包括台灣松下、聲寶（1604）、禾聯家電、台灣三菱、台灣格力、雅光電器、威技、嘉捷科技及東元（1504）等9家家電業者、8家寢具業者，以及台北市電器商業同業公會、中華民國淨零AI智慧家電協會、新北市寢具商業同業公會、台北市寢具商業同業公會及台中市寢具商業同業公會等5家公協會共同響應，合計捐贈家電7項930臺，包含電冰箱、洗衣機、電視機、除濕機、電風扇等，以及寢具6項5,137件，包含床包、棉被、涼被、枕頭等，充分展現愛心、善心與企業社會責任，相當難能可貴。

卓榮泰指出，丹娜絲颱風及七二八豪雨後，行政院於7月30日成立雲嘉南災後復原前進指揮所，感謝臺南市政府及嘉義縣、市政府在第一線發揮極高效率，不僅充分掌握相關資訊，更積極與中央溝通，使相關單位迅速掌握受損家戶數量，有助後續慰助金發放及給予受災民眾更多協助，讓整體災後復原工作事半功倍。

同時，針對受損小店家及廠商，經濟部也提出包括低利貸款、振興措施在內的產業支持方案，並補助製造業設備汰舊換新，讓業者在災後迅速復原，展開正常的商業活動。另外，政府也全面整合醫療照護、心理輔導、就業協助等社會支持服務，加速地方復原。

此外，卓榮泰表示，為提高災後修繕能量，前進指揮所積極媒合全國各地修繕廠商、工人、工班，並提出家園復原慰助金、媒合簽約修繕獎勵金、上工津貼等多項措施，包括與政府媒合廠商簽約者，完工後可獲得2萬元工程尾款補助；另針對進場協助修繕的廠商，亦依家戶損壞面積發給1.5萬至3萬元不等的上工津貼補助。卓院長強調，災區復原不僅仰賴中央、地方共同協力，賑災基金會也啟動募款行動，透過民間捐助的力量及社會廣大的支持，加速復原重建。

卓榮泰指出，行政院於114年8月通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，編列經費600億元，協助民眾修繕民宅、修復基礎設施、公共設施及教育設施等。而為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害及後續復原重建工作，10月9日也通過上開特別條例第四條、第五條、第十條修正，將經費上限提高250億元，希望立法院能夠予以支持。

卓榮泰說，不論雲嘉南災區或花蓮堰塞湖溢流災區的災後復原，都讓大家看到國人的心凝聚在一起，展現人與人間的關懷，所謂「風雨無情，但我們心中有愛」，因此短短幾週內，花蓮光復鄉湧入超過50萬人次的志工朋友，大家用鏟子與水桶協助受災民眾清理污泥；同時也感謝國軍官兵在國軍指揮官帶領下，在臺南和花蓮展現紀律、全心投入救災。

卓榮泰強調，他已在16日行政院會中指示雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德政委再詳細檢視臺南、嘉義災區居民的生活需求，並整合各部會專業資源，以科技的航拍判釋方式啟動協助仍未修繕完成的災戶，讓受災民眾可以儘速重整家園。

