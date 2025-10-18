徐榛蔚喊話中央專案協助 季連成點出這事「不能改變」

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復防颱大作戰，中央前進協調所今辦疏散撤離演練，總協調官季連成（右）、花蓮縣長徐榛蔚（左）也到各地關心狀況。記者林佳彣／攝影
花蓮光復防颱大作戰，中央前進協調所今辦疏散撤離演練。花蓮縣長徐榛蔚希望未來大規模撤離，中央能夠專案協助；中央前進協調所總協調官季連成說，他現在做的是鄉長的事，但強調中央會主動協助，至於縣長是救災指揮官，這是不能改變的。

季連成、徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁今下午關心疏散撤離演練。徐榛蔚說，這次3小時演練撤離4千多人，光復鄉長林清水也在準備4000多個便當的晚餐，加上人力、物力、車輛運送等，一個鄉公所是沒有辦法承受，「光復鄉太脆弱，沒有能力承受太大的災情。」

徐榛蔚認為，堰塞湖是林保署，中央權責還是必須負責，未來重大撤離事件或颱風，都要啟動大規模演練，她希望中央成立專案，建立SOP，中央、地方政府、公所要一起合作。

「中央會主動協助」，但季連成點出撤離計畫主導權，真正要做的是鄉長，「我現在做的是鄉長的事情，中央已經做到鄉長的事情」，他強調沒有什麼做不來。

他表示，災防法經過很多人、很多年的努力，條文都經再修、再精進，即便要再修，都是再精進而已，改進的空間有限。

季連成提及災防法的精神，全台22縣市，「任何天然災害，縣市長是理所當然的縣市救災指揮官，這是沒有辦法改變的事實」，再怎麼改變，還是縣市長擔任指揮官，他是中央前進協調所總協調官，不可以凌駕到縣長，縣長可調度縣內所有資源，地方軍隊也是受縣長指揮，而他中央下來都是兩隻手，可以調度的只有國軍。

堰塞湖 馬太鞍溪 季連成 光復鄉 花蓮 徐榛蔚 傅崐萁

