影／史上第一次大規模災防演習 季連成評「80分」點出嚴重缺失

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，近期風神颱風外圍環流恐與東北季風共伴，帶來大雨，中央前進協調所今下午2時疏散撤離演練，下午4時30分警報解除，總協調官季連成直言除軍事演習，這是台灣史上第一次大規模災防性演習，因仍有疏失，他給80分。

中央前進協調所總協調官季連成表示，今天演習是沒有劇本、無腳本，且是不算軍事演習，台灣史上第一次大規模災防性演習，共3個鄉鎮、14個村，演習人員4300多位，演習範圍廣、人也多，「我評分80分。」至於剩下20分，則是還有很多缺失。

季連成指出，第一是疏散的人與實際真正在收容中心的人數有落差，例如1000人有200位落差；第二車輛部分，上車人數有落差，比如預計700多位搭車，但搭車只有500多位，這個落差是演習的缺點，代表人數在調查、精算過程裡，正式演習仍有很多民眾不想參加，或因知道演習時間，就先依親去，因此產生人數落差。

季連成也有赴光復市區重要街道查看垂直避難的狀況，卻有民宅的門沒拉下來，仍可看到人在1樓走動，「這是很嚴重的疏失」，代表居民對堰塞湖警報系統的警告不太重視、不太配合，「我們宣導很多次，聽到警報聲音，就採取垂直避難，你卻沒有這樣做。」因此他看到類似狀況，就要求民眾立刻到2樓避難。

季連成指出，三是廣播系統不夠好，各村里廣播系統有很多人沒聽到，將強化廣播系統，如在偏遠、人少的地區增加擴音器來廣播；警車都在移動式廣播，很多人沒聽到，也要求以後要停下來廣播完再移開，不可以邊走邊廣播，而是定點式廣播，「廣播是演習過程的重要手段。」

季連成表示，演練結果需改進、調整、準備不足之處，明天早上8點召開檢討會，將把相關資料交給縣府、中央應變中心，再決定是否將堰塞湖紅色警戒調降至黃色警戒，時間點可能落在風神颱風帶來外圍環流結束後。 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午四點發布堰塞湖警報，民眾就地上樓避難進行垂直避難，等待安全解除通知，演練期間有民眾未依規定避難，協調所人員進行勸導。記者林伯東／攝影

