花蓮新堰塞湖危機未解 秀林鄉部分地區明天停班停課

花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口堰塞湖短期內有壩頂溢流潰決可能，紅色警戒持續。秀林鄉公所宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、秀林村民有部落，停止上班上課。

秀林鄉富世村民樂部落、秀林村民約有300家戶，昨天下午緊急撤離後，入住收容所約150多人。秀林鄉公所宣布，因應堰塞湖紅色警戒，依據天然災害停止上班及上課作業辦法，宣布秀林鄉大天祥地區，包括關原、洛韶、西寶、天祥，以及富世村民樂社區（富世村第9鄰）、秀林村民有社區（秀林民有1至3鄰），19日停止上班上課。 太魯閣燕子口堰塞湖土石崩落，多為大理石及花崗岩碎片。圖／林業署花蓮分署提供

商品推薦