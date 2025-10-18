快訊

金鐘60不斷更新／特別貢獻獎葉輝龍、「國民阿嬤」陳淑芳 戲劇得獎名單一次看

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮新堰塞湖危機未解 秀林鄉部分地區明天停班停課

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口堰塞湖短期內有壩頂溢流潰決可能，紅色警戒持續。秀林鄉公所宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、秀林村民有部落，停止上班上課。

秀林鄉富世村民樂部落、秀林村民約有300家戶，昨天下午緊急撤離後，入住收容所約150多人。秀林鄉公所宣布，因應堰塞湖紅色警戒，依據天然災害停止上班及上課作業辦法，宣布秀林鄉大天祥地區，包括關原、洛韶、西寶、天祥，以及富世村民樂社區（富世村第9鄰）、秀林村民有社區（秀林民有1至3鄰），19日停止上班上課。

太魯閣燕子口堰塞湖土石崩落，多為大理石及花崗岩碎片。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖土石崩落，多為大理石及花崗岩碎片。圖／林業署花蓮分署提供

堰塞湖 花蓮 太魯閣

延伸閱讀

燕子口堰塞湖危機未解除 最新照片曝光：水位持續上漲、壩體落石

「還不能回家」颱風來襲新堰塞湖不能大意 撤離居民繼續收容

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

影／「可以游泳了」太魯閣燕子口堰塞湖快與路面一樣高 驚險畫面曝光

相關新聞

徐榛蔚喊話中央專案協助 季連成點出這事「不能改變」

花蓮光復防颱大作戰，中央前進協調所今辦疏散撤離演練。花蓮縣長徐榛蔚希望未來大規模撤離，中央能夠專案協助；中央前進協調所總...

影／史上第一次大規模災防演習 季連成評「80分」點出嚴重缺失

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，近期風神颱風外圍環流恐與東北季風共伴，帶來大雨，中央前進協調所今下午2時疏散撤離演練，...

花蓮新堰塞湖危機未解 秀林鄉部分地區明天停班停課

花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口堰塞湖短期內有壩頂溢流潰決可能，紅色警戒持續。秀林鄉公所宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、...

季連成：花蓮疏散演練有人不配合 這是嚴重疏失

花蓮縣光復鄉等地今天舉行風神颱風及堰塞湖警報居民疏散撤離演練。中央前進協調所總協調官季連成會後說，演練時仍有民眾沒依約定...

影／花蓮光復鄉演練撤離逾4千人 災民嘆「太晚了」：家園早已毀了

風神颱風生成，花蓮光復災區防颱大作戰，中央前進協調所今下午實兵疏散撤離演練，撤離4000多人至各收容點、也演練垂直避難。...

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖蓄水量270萬噸 中央評估進行壩體降挖減災

花蓮縣立霧溪燕子口堰塞湖是昨天上午9時台8線靳珩隧道西口175.5公里旁的舊路發生邊坡崩坍造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。