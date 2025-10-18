影／花蓮疏散撤離演練 採「車輛到、裝備到、物資到」模式

花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離實兵演練，採「車輛到、裝備到、物資到」模式，由督考組全面巡檢撤離狀況，確保防災應變無縫銜接。

目前堰塞湖維持紅色警戒，出水穩定但仍有風神颱風外圍環流影響，花蓮20至22日恐有強降雨。

此次演練模擬24小時雨量達200毫米，分階段啟動疏散與垂直避難，共涉及4,238人。中央前進協調所總協調官季連成呼籲民眾攜帶緊急避難包，以備不時之需。

花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民到馬太鞍教會收容中心避難。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離，因演練時間有限，只要「車輛到、裝備到、物資到」，演練即算完整，不進行物資、裝備分配。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，台鐵安排光復車站出站旅客疏散或於車站等候，警察進行廣播宣導。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民到光復國小收容中心避難。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午四點發布堰塞湖警報，民眾就地上樓避難進行垂直避難，等待安全解除通知，演練期間有民眾未依規定避難，協調所人員進行勸導。記者林伯東／攝影 花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影

