影／花蓮疏散撤離演練 採「車輛到、裝備到、物資到」模式

花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離實兵演練，採「車輛到、裝備到、物資到」模式，由督考組全面巡檢撤離狀況，確保防災應變無縫銜接。
目前堰塞湖維持紅色警戒，出水穩定但仍有風神颱風外圍環流影響，花蓮20至22日恐有強降雨。
此次演練模擬24小時雨量達200毫米，分階段啟動疏散與垂直避難，共涉及4,238人。中央前進協調所總協調官季連成呼籲民眾攜帶緊急避難包，以備不時之需。
花蓮光復防颱大作戰，中央前進協調所今辦疏散撤離演練。花蓮縣長徐榛蔚希望未來大規模撤離，中央能夠專案協助；中央前進協調所總...
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，近期風神颱風外圍環流恐與東北季風共伴，帶來大雨，中央前進協調所今下午2時疏散撤離演練，...
花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口堰塞湖短期內有壩頂溢流潰決可能，紅色警戒持續。秀林鄉公所宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、...
花蓮縣光復鄉等地今天舉行風神颱風及堰塞湖警報居民疏散撤離演練。中央前進協調所總協調官季連成會後說，演練時仍有民眾沒依約定...
風神颱風生成，花蓮光復災區防颱大作戰，中央前進協調所今下午實兵疏散撤離演練，撤離4000多人至各收容點、也演練垂直避難。...
花蓮縣立霧溪燕子口堰塞湖是昨天上午9時台8線靳珩隧道西口175.5公里旁的舊路發生邊坡崩坍造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言