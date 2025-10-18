影／花蓮疏散撤離演練 採「車輛到、裝備到、物資到」模式

快訊

攝影中心／ 記者林伯東／花蓮即時報導
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，中央前進協調所總協調官季連成（左二）演練期間巡檢各村落撤離執行情形，花蓮縣長徐榛蔚（右二）、立法委員傅崐萁（右一）一同到場關心。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，中央前進協調所總協調官季連成（左二）演練期間巡檢各村落撤離執行情形，花蓮縣長徐榛蔚（右二）、立法委員傅崐萁（右一）一同到場關心。記者林伯東／攝影

花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離實兵演練，採「車輛到、裝備到、物資到」模式，由督考組全面巡檢撤離狀況，確保防災應變無縫銜接。

目前堰塞湖維持紅色警戒，出水穩定但仍有風神颱風外圍環流影響，花蓮20至22日恐有強降雨。

此次演練模擬24小時雨量達200毫米，分階段啟動疏散與垂直避難，共涉及4,238人。中央前進協調所總協調官季連成呼籲民眾攜帶緊急避難包，以備不時之需。

花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民到馬太鞍教會收容中心避難。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民到馬太鞍教會收容中心避難。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離，因演練時間有限，只要「車輛到、裝備到、物資到」，演練即算完整，不進行物資、裝備分配。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離，因演練時間有限，只要「車輛到、裝備到、物資到」，演練即算完整，不進行物資、裝備分配。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，台鐵安排光復車站出站旅客疏散或於車站等候，警察進行廣播宣導。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，台鐵安排光復車站出站旅客疏散或於車站等候，警察進行廣播宣導。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民到光復國小收容中心避難。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民到光復國小收容中心避難。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午四點發布堰塞湖警報，民眾就地上樓避難進行垂直避難，等待安全解除通知，演練期間有民眾未依規定避難，協調所人員進行勸導。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午四點發布堰塞湖警報，民眾就地上樓避難進行垂直避難，等待安全解除通知，演練期間有民眾未依規定避難，協調所人員進行勸導。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影
花蓮光復警戒區下午實施疏散撤離演練，下午兩點模擬24小時雨量達 200 毫米，啟動預防性撤離與平房居民撤離。圖為居民在集結點集結後搭車撤離。記者林伯東／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

延伸閱讀

影／花蓮光復鄉演練撤離逾4千人 災民嘆「太晚了」：家園早已毀了

影／「風神」颱風生成 花蓮光復午後啟動疏散撤離演練

注意！光復下午2時發警報演練疏散撤離 季連成：精算4238人住警戒區

新堰塞湖潰決風險降低？季連成：水流轉個彎回到立霧溪

相關新聞

徐榛蔚喊話中央專案協助 季連成點出這事「不能改變」

花蓮光復防颱大作戰，中央前進協調所今辦疏散撤離演練。花蓮縣長徐榛蔚希望未來大規模撤離，中央能夠專案協助；中央前進協調所總...

影／史上第一次大規模災防演習 季連成評「80分」點出嚴重缺失

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，近期風神颱風外圍環流恐與東北季風共伴，帶來大雨，中央前進協調所今下午2時疏散撤離演練，...

花蓮新堰塞湖危機未解 秀林鄉部分地區明天停班停課

花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口堰塞湖短期內有壩頂溢流潰決可能，紅色警戒持續。秀林鄉公所宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、...

季連成：花蓮疏散演練有人不配合 這是嚴重疏失

花蓮縣光復鄉等地今天舉行風神颱風及堰塞湖警報居民疏散撤離演練。中央前進協調所總協調官季連成會後說，演練時仍有民眾沒依約定...

影／花蓮光復鄉演練撤離逾4千人 災民嘆「太晚了」：家園早已毀了

風神颱風生成，花蓮光復災區防颱大作戰，中央前進協調所今下午實兵疏散撤離演練，撤離4000多人至各收容點、也演練垂直避難。...

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖蓄水量270萬噸 中央評估進行壩體降挖減災

花蓮縣立霧溪燕子口堰塞湖是昨天上午9時台8線靳珩隧道西口175.5公里旁的舊路發生邊坡崩坍造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，...

