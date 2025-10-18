季連成：花蓮疏散演練有人不配合 這是嚴重疏失

快訊

中央社／ 花蓮縣18日電
花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。聯合報記者林伯東／攝影
花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。聯合報記者林伯東／攝影

花蓮光復鄉等地今天舉行風神颱風及堰塞湖警報居民疏散撤離演練。中央前進協調所總協調官季連成會後說，演練時仍有民眾沒依約定前往收容所或垂直避難時仍在1樓，這都是嚴重疏失，代表有人不重視警報，日後將提檢討。

為降低花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，花蓮縣光復鄉等地今天下午舉行風神颱風及堰塞湖警報居民疏散撤離演練。

季連成稍早在上午的記者會中表示，演練後將開檢討會，並將演練結果提報中央，供是否調降警戒參考。

「各位居民，現在進行防災演習，請攜帶防災包前往社區避難」下午2時，警戒區透過CBS（災防告警細胞廣播服務）系統發布警報通知各社區，有的居民自行前往當地社區活動中心避難；也有經過集合後，一起搭乘遊覽車到指定地點報到避難；甚至有行動不便者，搭乘長照專車參加這次演練活動。

下午4時，警戒區內各社區另外發布堰塞湖警報，要求家中有2樓以上的居民垂直避難。

光復鄉大進國小在這次演練中，負責收容當地大安村、大華村與大同村的民眾，原先統計應有約200人前往避難，卻有80多人缺席。

季連成會後指出，預定參加演練的人數是日前經過各地統計調查，若有收容所報到人數不符，會在檢討會中提出討論原因。

季連成說，今天前往各收容所觀察，原本表態要前往收容所避難的人數與實際前往的人數出現落差，這些缺席者可能最後不願參加演習，離開警戒區去依親；甚至在垂直避難演練時，還有民眾留在1樓，這都是嚴重疏失，代表有人不重視警報，不願配合。

他補充，有些社區的廣播系統仍待改善，仍有居民沒有聽到，警方的移動式巡邏廣播也要檢討，以後應改為定點式廣播。

