影／花蓮光復鄉演練撤離逾4千人 災民嘆「太晚了」：家園早已毀了
風神颱風生成，花蓮光復災區防颱大作戰，中央前進協調所今下午實兵疏散撤離演練，撤離4000多人至各收容點、也演練垂直避難。災民直呼演練好，但是太晚了，家園已經全部泡湯了。
下午2時未到，光復市區街道幾乎不見人來車往，來到大華活動中心，許多民眾帶上一個後背包，裝著藥品、衣服、飲用水等物資，下午2時5分、2時10分陸續收到細胞簡訊，居民在現場人員引導下搭乘遊覽車撤離。
中央緊急應變協調所總協調官季連成、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁都到場關心狀況，季連成說，CBS警報有3分鐘時間差，緊急疏散演練是要料敵從寬、禦敵從嚴，真的面臨災難，撤離會跟著這模式來走。
演練也有搭復康巴士撤離的長者，雖然演練是「動車不動人」，人在家繼續安置，車輛等待10分鐘作業時間，再移動到收容點。不過，一名獨居、行動不便的何老太太願意配合，主動參與，今天也特別安排車輛載她移動。
另一收容點馬太鞍教會陸續湧入撤離居民，大馬村第17鄰民眾直呼自己被遺忘，大家都很配合在等待，卻是最後抵達撤離點，楊姓鄰長也提及下午1時30分集合，結果打110詢問，花蓮縣政府都沒人可以給他答案，大馬村長王梓安、季連成接連拍肩緩頰；季解釋是計程車來回送，一輛4人，民眾等車時心裡有點不安全，他強調明天會改進。
實地觀察市區，光復鄉公所以中文、客家、閩南、原住民4種語言廣播，警方都有派員在路口指揮交通，也有舉大聲公宣導，警車則持續移動式廣播，但有些設備狀況不佳，聲音「必叉」，根本聽不清楚。軍方人員則持續在路邊堆沙包，防颱工作不停歇。
季連成走訪中正路等處，一一查看垂直避難狀況，仍有幾戶民眾未落實撤離，甚至還上門與季應答，最後都被要求趕快上樓；還有民眾以為演練結束，下午4時就打開鐵門，也被請回住家2樓。有義煮團持續備料，季連成即要求關掉瓦斯、到樓上避難，看他們上樓才離開，更找警察現場緊盯，「進入災區就要配合演習。」
除了當地居民撤離至收容點、垂直避難，光復車站也有不少民眾暫時待在站內。
大華村不少民眾憂成二次災民，家裡都堆好沙包等防颱措施，直呼上次洪災很恐怖，水來得很快。陳小姐感嘆，家門還沒重裝、排水溝也還沒好，並認為演練就該經常演練，今天因獨居的媽媽想來，她陪著來；江先生認為演練是好，但是太晚了，家園已經全部泡湯了，現在當務之急是趕快把堰塞湖處理好、加固堤防。
大馬村民說，他沒有收到簡訊，因為是按鍵式手機，但因老婆與孩子都有收到，他也跟著撤離；有人說，上次沒有人引導，這次政府派員引導，撤離速度比之前還要快；其他人認為要有戰備心態，上次忽然來都跑不了，大家有危機意識，現在演練也比先前落實，還會強制撤離。
