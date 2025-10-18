燕子口堰塞湖水位距壩頂不到5公尺 短期恐潰決

林業保育署花蓮分署表示，太魯閣燕子口堰塞湖壩底滲流量加大，水位持續緩慢上升，壩體呈不穩定狀態，水位距壩頂不到5公尺，推估可能在短期發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

林業保育署花蓮分署監測，立霧溪上游的燕子口堰塞湖蓄水量約270萬噸，因靳珩隧道溢流，且壩底滲流量增大，使得水位上升速度略為趨緩，但壩體呈現不穩定狀態，且水位距離壩頂不到5公尺，經推估可能在短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

花蓮分署表示，無論是壩頂溢流或壩底滲流，都可能造成壩體破壞導致潰決，若遇大雨，壩頂溢流機率將提高。

中央前進協調所副總協調官李孟諺今天下午表示，因河道足以容納溢流水量，且泥流量不大，下游風險降低，仍要勸導下游沿線兩側住戶，不要進入河道。

李孟諺表示，燕子口堰塞湖土層特性多為大理石及花崗岩碎片，淤泥量不高，與馬太鞍溪堰塞湖不同，且現有河道可容納溢流水量，對下游風險較低，仍委託成大及陽明交大團隊持續進行風險評估。

林業保育署及公路局今天嘗試從舊台8線施作80公尺便道，銜接至燕子口步道，讓重機械進入對壩頂進行降挖作業。

李孟諺表示，開通便道過程持續有邊坡落石掉落，且地勢較陡，因此必須同步進行邊坡清理作業，確認安全後才能開挖，預估至少還要3天時間才能完成便道開通。

太魯閣國家公園燕子口因立霧溪邊坡崩塌形成的堰塞湖，燕子口堰塞湖壩高僅54公尺，壩體體積約40萬立方公尺、蓄水量約270萬噸，壩體體積為馬太鞍溪堰塞湖的0.2%。

