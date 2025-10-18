花蓮立霧溪燕子口堰塞湖蓄水量270萬噸 中央評估進行壩體降挖減災
花蓮縣立霧溪燕子口堰塞湖是昨天上午9時台8線靳珩隧道西口175.5公里旁的舊路發生邊坡崩坍造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，今天凌晨2時30分，堰塞湖水開始溢流漫淹至台8線靳珩隧道西口路面。
農業部表示，花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體體積，僅馬太鞍溪堰塞湖的0.2%；馬太鞍溪堰塞湖壩體高度200公尺，壩體土石體積2億立方公尺，蓄水量9100萬噸；燕子口堰塞湖壩高54公尺，壩體土砂體積40萬立方公尺，蓄水量270萬噸，蓄水面積約12.3公頃，迴水長度約2300公尺。
壩頂比公路高，發生壩頂溢流前會先溢過公路，沿台8線靳珩隧道往東流，至隧道口魯丹橋時再回流至立霧溪，若於1小時內發生潰壩，下游河寬約100公尺的錦文橋水位會抬升5公尺。
國家災害防救科技中心表示，立霧溪燕子口堰塞湖可能影響範圍包括台8線、下游左岸台電立霧機組及右岸富世村聚落湖水已從台8線靳珩隧道東口持續穩定溢流中，繞過土石堆積區回流至立霧溪主河道，對下游衝擊已 降低，仍須持續注意後續雨勢變化。
農業部表示，今天上午7時由林業保育署與廠商進入現場勘查，進行便道開設作業，預計從新台8線開設約30公尺便道銜接舊台8線，以抵達壩體進行後續降挖及安全評估；同時，成功大學堰塞湖防災團隊也抵達現場，展開精密測量並再次估算對沿線設施、聚落的影響，提供即時、精細的防災決策依據。
氣象署表示，輕度颱風風神外圍環流與東北季風影響台灣的時間為19日至21日，主要降雨區為北部及東北部，須留意短延時強降雨導致積淹水災情。
